Die SUV erreichen im August einen Rekord-Marktanteil. Verantwortlich sind die stark gestiegenen E-Neuzulassungen. Das sieht man in der Tabelle an zahlreichen kuriosen Platzierungen von sonst eher schwachen Modellen.

Im Vergleich zum August 2022 sind die SUV-Neuzulassungen in diesem August geradezu dramatisch gestiegen. Das Segment legte im Jahresvergleich um 57,5 Prozent zu. Woran das liegt, ist allerdings schnell erklärt. Denn seit September gibt es für Gewerbekunden kein Geld mehr aus der E-Auto-Förderung. Also wurde im August noch kräftig neu zugelassen, nicht wenige Tageszulassungen von Händlern und Herstellern dürften darunter sein. Und weil nicht nur bei den Verbrennern, sondern ebenfalls bei den Elektroautos das SUV-Thema am besten zieht, haben sich abertausende E-SUV unter den Top 50 eingetragen, teilweise mit Steigerungsraten um das Vierfache.

SUV Neuzulassungen August 2023

Zunächst die Zahlen im Überblick: 273.417 Pkw-Neuzulassungen verzeichnete das KBA für den August 2023, ein Anstieg um 37 Prozent. Geländewagen und SUV kamen dabei auf 118.235 Neuzulassungen, kommen damit auf einen neuen Rekord beim Marktanteil aller neuen Pkw, 43 Prozent.

Im August gilt es wieder einen Neuzugang im SUV-Business zu begrüßen, der Ssangyong Torres gibt sich mit exakt 99 Neuzulassungen erstmals die Ehre. Der Rest im Feld sind alte Bekannte, wobei sich in den Top 50 im vergangenen Monat Modelle eingefunden haben, von denen man ansonsten gar nicht so viel hört. Einzelne SUV lieferten im August mehr Neuzulassungen als in den sieben Monaten zuvor insgesamt. Ein Beispiel ist der Jeep Avenger, der auf Platz 26 vorfährt. Ein anderes der bislang kaum in Erscheinung getretene BYD Atto 3 mit fast 2.000 August-Neuzulassungen, von Januar bis Juli waren es nicht einmal 600 gewesen.

Angesichts der ungewöhnlichen Verwerfungen durch das gewerbliche E-Prämien-Ende sind die prozentualen Gewinne und Verluste nicht so aussagekräftig wie üblich, wir sehen sie uns dennoch an. Spitzenreiter bei den Zuwächsen unter den marktrelevanten SUV-Modellen (ab 1.000 monatliche Neuzulassungen) ist im August der Kia EV6 (+363 %), gefolgt von Audi Q8 (+314 %) und Škoda Enyaq (+256 %). Diese drei Durchstarter sind, na klar, Elektro-SUV. Die Verlust-Parade unter den Bestseller-SUV führt im August der Hyundai Tucson mit einem Minus von 38 Prozent an. Gesellschaft bekommt er vom BMW X5 (-31 %) und vom Ford Kuga (-27 %).

VW führt weiter

Angesichts des Elektro-Gerangels kann man VW auch im August gratulieren. Nach den drei Podiumsplätzen im Vormonat gab es im August immerhin noch die ersten beiden Platzierungen für Wolfsburg, der T-Roc bleibt unangefochtener Spitzenreiter, Rang 2 geht an den VW ID.4/ID.5. Teslas Model Y schafft es immerhin auf den dritten Platz, allerdings mit fast 1.000 Einheiten Abstand auf den VW ID.4.

Der an dieser Stelle übliche abschließende Blick auf die Elektriker unter den SUV ist angesichts der oben bereits erzählten Geschichte wenig überraschend: VW ID.4, Tesla Model Y und Škoda Enyaq sind in dieser Reihenfolge die E-SUV mit den höchsten August-Neuzulassungen. Als Einordnung lässt sich noch erwähnen, dass im August sechs der zehn bestplatzierten Elektroautos zu den SUV gehören.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.