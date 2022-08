Einmal mehr erweisen sich die SUV als Fels in der Brandung. Während der Gesamtmarkt – schon wieder – schrumpft, bleibt es im Segment der Hochbeinigen verhältnismäßig windstill. In Zahlen: 205.911 Pkw-Neuzulassungen im Juli ´22 bedeuten einen Rückgang um 12,9 Prozent, während bei den Geländewagen und SUV eine Gesamtzahl von 80.523 Neuzulassungen auf dem Zettel steht. Das sind lediglich drei Prozent im Vergleich zum Juli im vergangenen Jahr und unter den aktuellen Umständen eine glatte Erfolgsmeldung.

SUV Neuzulassungen Juni 2022

Dementsprechend wächst auch der Marktanteil von Geländewagen und SUV weiter, der inzwischen rund 40 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen beträgt. Was natürlich auch daran liegt, dass die Hersteller inzwischen auf alles das SUV-Label kleben, das bei "Drei!" nicht auf dem Baum ist, selbst ohne die bei den Pkw geführten Modellreihen wie Mini Countryman oder Ford Puma umfasst das Segment inzwischen satte 120 Modelle. Dazu zählt seit Juli auch der Neuzugang des Monats, der Maserati Grecale, der sich mit 46 Exemplaren erstmals in die KBA-Statistik einschreibt.

Viel Licht, viel Schatten offenbart der Blick ins Detail, wobei selbst innerhalb eines Markenverbunds vergleichbare Modelle sehr unterschiedliche Entwicklungen nehmen, schönes Beispiel wäre da der Audi Q3. Hier gibt es einen ansehnlichen Zuwachs um +17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während beim VW Tiguan ein dickes Minus vor den 12,5 Prozent Verlust steht. Überhaupt VW: Außer dem elektrischen ID.4, der im Juli mit 1.600 Neuzulassungen (+54 %) die Markenehre rettet, ist bei den anderen Baureihen Trauerbeflaggung angesagt. Minus 42 Prozent für den T-Cross, minus 12,5 Prozent beim ehemaligen Bandleader Tiguan. Selbst das meistverkaufte SUV Deutschlands, der VW T-Roc, ist mit -4,2 Prozent in den roten Zahlen.

Genug Trübsal geblasen, Zeit für die Überflieger. Und davon gibt es erstaunlich viele, fast die Hälfte der bereits im letzten Jahr verfügbaren Modelle steht im Plus. Unter den Volumenmodellen stechen dabei zwei ganz besonders hervor. Der Kia Sportage verzeichnet eine Verdoppelung der Neuzulassungen, plus 108 Prozent. Und beim Audi Q4 (der allerdings vor einem Jahr erst frisch gestartet war) stehen plus 399 Prozent zu Buche, nicht schlecht in diesen Tagen.

Im Video: Der MG EHS

Und dann war da noch das Land aus der Überschrift dieses Beitrags: China kommt. Tatsächlich scheint es, dass die neuen Modelle aus dem fernen Asien nicht nur als Eintagsfliegen gelandet sind. Denn seit Monaten halten sich die drei MG-Modelle ZS, EHS und Marvel hartnäckig in der Zulassungsstatistik, mit gar nicht einmal so nischigen Zahlen. Über 4.500 SUV konnte MG in diesem Jahr bislang in Deutschland absetzen, 1.992 Modell 01 von Lynk & Co ergänzen die China-Offensive.

An dieser Stelle mittlerweile obligatorisch ist ein Blick auf die Stromer im SUV-Gewand. Viele von ihnen, wie der Opel Mokka oder der Mercedes EQC, verstecken sich dabei in der jeweiligen Baureihe mit den diversen Antrieben, doch auch die nur als Elektroauto lieferbaren SUV werden immer mehr. Bei den SUV mit Elektroantrieb liegt im Juli 2022 der VW ID.4 vorne: Mit 1.600 Neuzulassungen ist er nicht nur meistverkauftes E-SUV des Monats, sondern auch bei den E-Autos insgesamt auf Platz zwei. Mit dem zweitplatzierten Audi Q4 (1.193 Neuzulassungen) bleibt dieser Platz in der Familie. Der dritte Rang geht diesmal an was Kleines: Das Mini-SUV Dacia Spring landet mit 1.185 Neuzulassungen nur hauchdünn hinter dem Q4.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.