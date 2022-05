Tesla öffnet seine Supercharger kontinuierlich auch für die Fahrer anderer Automarken in immer mehr europäischen Ländern. Die ersten zehn dieser für alle offenen Standorte hatte der Elektroautohersteller in den Niederlanden eröffnet. Die Benutzung funktioniert nur mit der Tesla-App (Version 4.2.3 oder höher) – Tesla hat dafür den Menüpunkt "Nicht-Tesla aufladen" in die App integriert. Das Aufladen funktioniert nur bei Fahrzeugen mit CCS-Ladeanschluss, wer also mit einem älteren E-Auto unterwegs ist, das nur einen Typ-2- oder CHAdeMO-Anschluss verfügt, muss die Tesla-Supercharger auch künftig links liegen lassen. Der amerikanische Elektroautohersteller nutzt die Chance und macht über die App gleichzeitig kräftig Werbung für seine Fahrzeuge.

Neun Länder offen für Fremdmarken – jetzt auch Deutschland

Zum Start durften nur Fremdmarken-Elektroautofahrer mit Wohnsitz in den Niederlanden an den markenübergreifenden Superchargern laden, inzwischen können auch Nicht-Teslafahrer aus Deutschland, Belgien, Frankreich und Norwegen die Ladestationen nutzen. Die Pilotversuch-Standorte befinden sich in Apeldoorn Oost, Breukelen, Duiven, Eemnes, Hengelo, Meerkerk, Naarden, Sassenheim, Tilburg und Zwolle. Seit dem 31. Januar 2022 gibt es auch markenoffene Supercharger in Norwegen und Frankreich, jetzt kommen noch Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien, Schweden und Belgien dazu. In den Niederlanden verlangt Tesla von Nicht-Teslafahrern 57 Euro-Cent pro Kilowattstunde, die Preise in Frankreich und Norwegen können sich entsprechend den regionalen Strompreisen davon unterscheiden, werden aber in jedem Fall über den Preisen liegen, die Tesla-Fahrer bezahlen. Der Hersteller begründet den Zuschlag mit einem erhöhten Aufwand beim Laden von Fremdprodukten. Nicht-Teslafahrer sollen in Zukunft aber auch ein Abo abschließen können. Dieses Abo soll dann pro Monat 13 Euro kosten und den Kilowattstundenpreis auf 24 Euro-Cent drücken.

Tesla-Modell über die Ladeapp kaufen

Programmierer haben im Quellcode der Tesla-App nicht nur die neue Lademöglichkeit für Fremdmarken entdeckt. Tesla hat dort anscheinend auch Werbetexte integriert. Höhepunkt ist anscheinend die Möglichkeit, gleich über die App die Marke zu wechseln – und sich einen Tesla zu kaufen.

Stammkunden nicht verärgern

Damit sich Tesla-Fahrer nicht vor einer Überfüllung der Supercharger sorgen, verspricht der Hersteller eine permanente Überwachung der Stationen und das Berücksichtigen des Feedbacks der markeneigenen Fahrer. Außerdem sorgt sich Tesla, dass Fremdmarken-Fahrer quer vor den Ladesäulen parken und somit mehrere Ladeplätze blockieren könnten – weil sich der Ladeanschluss dieser Fahrzeuge an einer anderen Stelle befindet und das Auto sich anders gar nicht laden lässt. Deshalb gibt die App auch Warnhinweise aus, dass Querparken vor den Superchargern untersagt ist. Strafgebühren für das Blockieren von Ladesäulen erhebt Tesla bei Nicht-Teslafahrern und Teslafahrern in gleicher Höhe. Andererseits betont Tesla, dass man mit der Freigabe der Supercharger für andere Marken die Ausbreitung von Elektromobilität beschleunigen möchte.

Allein in den USA betreibt Tesla aktuell an fast 1.000 Standorten Supercharger – die Zahl der Ladepunkte dort hat Tesla nicht veröffentlicht. Hinzu kommt, dass Tesla zu Thanksgiving (einer der wichtigsten Feiertage in den USA, immer am vierten Donnerstag im November), Weihnachten und weiteren Stoßzeiten, in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten mobile Megacharger aufstellt – an denen es dann aber trotzdem oft zu langen Staus kommt.

In Deutschland betreibt Tesla aktuell an 90 Standorten Supercharger mit insgesamt 1.000 Ladepunkten.