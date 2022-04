Akio Toyoda, Chef des japanischen Autobauers Toyota, unterstreicht immer wieder, wie sehr ihm sportliche Autos am Herzen liegen. Blickt man in die jüngere Vergangenheit, so lässt Toyoda seinen Aussagen auch Taten folgen. Der GT86 machte den Anfang, dann verfeinerte die hauseigene Sportabteilung Gazoo Racing (GR) erst die neue Supra und später den Yaris als Ableger des aktuellen WRC-Rallyeautos. Nur das schon lange angekündigte Hybrid-Hypercar lässt auf sich warten; das Projekt stockt aus diversen Gründen. Dafür tritt nun der in den vergangenen Wochen und Monaten mit vielen Teaser-Häppchen angekündigte Toyota GR Corolla ins Rampenlicht.

Der Hyundai-i30-N- und VW-Golf-R-Konkurrent haut optisch sogar noch etwas heftiger auf den Putz als der wahrlich nicht introvertiert auftretende kleine Bruder GR Yaris, obwohl er die Grundkarosserie des eher langweiligen Corolla Sport übernimmt. Die neue Frontschürze präsentiert einen per Wabengrill vergitterten Kühleinlass-Schlund. Die weit ausgestellten Radhäuser zeigen sich vorne mehrfach geschlitzt und hinten auf die Karosserie aufgesetzt. Sie verbreitern den GR Corolla im Vergleich zum Basismodell an der Vorderachse um 20 und im hinteren Bereich um 30 Millimeter. Die Motorhaube trägt ebenfalls Luftauslässe.

Drei Abgas-Endrohre

Die aus Carbon gefertigte Dachpartie läuft in einer Abrisskante aus, während die im Zentrum schwarze Heckschürze die Optik des vorderen Fahrzeugendes aufgreift. In deren unterem Bereich sitzt ein Diffusor, der das wohl auffälligste Design-Detail des Toyota GR Corolla einrahmt: Die drei Endrohre der Abgasanlage, deren äußere Vertreter klassisch rund geformt sind, während das zentrale Element ein Oval darstellt. Über die Karosserie verteilen sich mehrere GR-Embleme; in den hinteren Bereich der Seitenschweller ist der Schriftzug "GR-Four" eingeprägt.

Ein Hinweis auf den variablen Allradantrieb mit elektronischer Lamellenkupplung, den Toyota dem neuen GR Corolla spendiert. Dieser ist nicht die einzige technische Analogie zum GR Yaris. Der größere Bruder übernimmt auch dessen 1,6 Liter großen Dreizylinder, allerdings in getunter Form. Der Benziner leistet dank Turboaufladung und Ladeluftkühlung 304 PS und liefert ein Drehmoment-Maximum von 370 Newtonmetern. Der Auspuff soll übrigens hauptverantwortlich sein für die gegenüber dem GR Yaris (261 PS und höchstens 360 Newtonmeter) erreichte Zusatz-Power. Die sechs Gänge sortieren die Fahrerin oder der Fahrer eigenhändig. Fahrleistungen kommuniziert Toyota noch nicht.

Umfangreicher Fahrwerks-Feinschliff

Torsen-Sperrdifferenziale an beiden Achsen sollen die Traktion optimieren. Das im Grund-Layout vom Corolla Sport übernommene Fahrwerk arbeitet an der Vorderachse mit MacPherson-Streben und hinten mit doppelten Querlenkern und weist zusätzlich verbesserte Federn, Dämpfer und Kugellager auf. Die Spur ist vorne 60 und hinten 85 Millimeter breiter als beim Standard-Corolla. Gazoo Racing spendiert seinem Neuling drei Fahrmodi, die sich unter anderem auf das Ansprechverhalten des Gaspedals und der Lenkung auswirken. Die Kraftverteilung des Allradantriebs lässt sich separat definieren, damit der GR Corolla noch stärker an die eigenen fahrdynamischen Vorlieben angepasst werden kann. Zusätzliche Verstrebungen im Hinterwagen sollen die Verwindungssteifigkeit optimieren.

Die stets in glänzendem Schwarz lackierten, ein 15-Speichen-Design präsentierenden und 18 Zoll messenden Felgen bestückt Gazoo Racing rundum mit Michelin Pilot Sport 4-Reifen der Dimension 235/40 R18. Die Bremsanlage arbeitet vorne mit 457 Millimeter großen Scheiben und Vierkolben-Sätteln. Hinten kommen 406 Millimeter große Discs und Zweikolben-Zangen zum Einsatz. Das umfangreich bestückte Toyota-Safety-Sense-Paket ist natürlich auch im GR Corolla an Bord.

Innen in Details verändert

Als klassischer Hot Hatch behält der Toyota GR Corolla die Alltagstauglichkeit seiner biederen Geschwister bei. Der 4,41 Meter lange, 1,85 Meter breite und 1,48 Meter hohe 1,5-Tonner (Radstand 2,64 Meter) verfügt nach wie vor über fünf Türen und Sitze. Ob beim Kofferraum, der beim normalen Corolla 361 Liter Fassungsvermögen aufweist, Abstriche gemacht werden müssen, behält Toyota bislang für sich.

Innen erkennen wir die typische Corolla-Ästhetik wieder; allerdings zeigt der GR Details, die auf das Thema Fahrspaß einzahlen sollen. Das Instrumenten-Display weist eigenständige Anzeigen auf, für schnelle Gangwechsel ist der Schalthebel eher kurz gehalten, und der klassische Handbremshebel ist dafür da, um bei Bedarf Drifts einleiten zu können.

Preislich wohl zwischen i30 N und Golf R

Während in Japan und den USA eine Markteinführung noch im Herbst diesen Jahres wahrscheinlich ist, dürfte der Europastart des Toyota GR Corolla erst 2023 erfolgen. Über die Preise kann derzeit nur spekuliert werden. Der Japaner dürfte sich in dieser Hinsicht aber etwas oberhalb des koreanischen Konkurrenten Hyundai i30 N ansiedeln. Dessen Performance-Variante mit 280 PS startet bei 36.900 Euro; gut 40.000 Euro für den GR Corolla erscheinen da als realistischer Tarif. Ein anderer natürlicher Widersacher, der 320 PS starke VW Golf R, kostet mindestens 51.835 Euro.