In Deutschland ist die aktuelle Auflage des Toyota GR 86 bereits restlos ausverkauft, in den USA schieben die Japaner zum Modelljahr 2023 eine Special Edition nach, die auf der in den USA als Topausstattung angebotenen Premium-Version aufbaut.

Was für ein Bürzel

Für den knalligen Auftritt sorgt eine Lackierung in Solar Shift Orange – einem Farbton der diesem Modell exklusiv vorbehalten bleibt. Für einen optischen Spannungsbogen sorgen ergänzend schwarz gehaltene Anbauteile. Dazu gehören mattschwarz lackierte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, die mit Michelin Pilot Sport 4-Pneus bezogen werden, ein schwarzes GR-Dekor auf den C-Säulen, schwarz lackierte Außenspiegelgehäuse, schwarz eingefasste Fenster, ein schwarzer Kühlergrill, ebenfalls schwarz lackierte Luftleitelemente an den Lufteinlässen der Bugschürze sowie dunkle Gitter an den Luftauslässen hinter den Vorderrädern. Noch mehr Schwarz bringen die Dachleisten und die Verbindungsspange der Rückleuchten an den GR 86. Das markanteste schwarze Element ist aber der Spoileraufsatz auf dem Heckdeckel, der dem GR 86 einen insgesamt stattlichen Bürzel verschafft.

Nur 860 Exemplare

Für die Ohren ergänzt Toyota noch eine Edelstahlsportauspuffanlage mit schwarzverchromten Endrohrblenden und eingeprägtem GR-Logo. Abgerundet wird die Sonderausstattung mit einem Leder/Alcantara-Mix im Innenraum – natürlich ebenfalls in Schwarz – sowie im Cockpit verteilten Special Edition-Plaketten. Die Technik des GR86 bleibt völlig unangetastet.

Zu den Händlern rollt der GR 86 Special Edition in Anlehnung an seine Modellbezeichnung in einer Auflage von 860 Exemplaren. Preise für das Sondermodell nennt Toyota noch nicht. Auch der Marktstarttermin scheint noch nicht fixiert zu sein.