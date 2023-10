Toyota bringt 2024 eine Tuning-Variante des Pick-up Hilux. Die orientiert sich an einem bereits aus Australien bekannten Sondermodell.

Jetzt also doch: Noch im Januar 2023 dementierte ein deutscher Toyota-Sprecher, dass dieses Auto nach Europa kommt. Neun Monate später ist die Bestätigung aus der Europa-Zentrale da: Der Toyota Hilux GR Sport II kommt auch zu uns. "Auch" deswegen, weil dieses Modell eben im Januar am anderen Ende der Welt debütierte, sogar in derselben Farbgebung wie jetzt die EU-Ausführung.

Die australische GR Sport-Variante des Toyota Hilux hat dem bisherigen gleichnamigen Modell der Baureihe in Deutschland einige recht appetitliche Details voraus. Allen voran die Motorleistung des Vierzylinder Turbodiesel mit 2,8 Liter Hubraum. Die wurde um zehn Prozent erhöht, 224 PS sind das Ergebnis. Das Drehmoment der Australien-Version des Hilux GR Sport liegt bei 550 Newtonmeter, 50 Nm mehr als beim Serienmodell.

Keine Mehrleistung für den Turbodiesel

Das ist allerdings, jetzt werden deutsche Hilux-Fans seufzen, bei der Version für Europa nicht der Fall. Hier bleibt der Diesel ungetunt, das bedeutet weiterhin 204 PS und 500 Nm Drehmoment aus dem 2,8-Liter-Vierzylinder. Aber der läuft ja auch schon recht gut.

Umfangreich fällt die Überarbeitung des Fahrwerks aus, die kommt auch in der Europa-Version. Hier kommen neue Querlenker vorn und eine verstärkte Hinterachse zum Einsatz, dabei steigt die Spurweite spürbar: 140 Millimeter vorn und 155 hinten wächst der Radabstand an den Achsen. Zusätzlich gibt es steifere Schraubenfedern für die Vorderachse und neue Stoßdämpfer mit verbesserter Wärmeableitung sowie erhöhter Dämpfungsrate. Im Ergebnis soll der Hilux GR Sport ein strafferes und sportlicheres Fahrverhalten mit reduzierter Seitenneigung aufweisen.

Von der Rallye Dakar inspiriert

Das laut Toyota "von der Dakar inspirierte Design" umfasst unter anderem eine komplett eigenständige Frontgestaltung mit neuem Grill, neuer Schürze und einem Unterfahrschutz, der mit einem Verkleidungsteil optisch nach oben verlängert wird. Das Auto steht auf 17-Zoll-Rädern mit All-Terrain-Reifen, rote Bremssättel mit GR-Label signalisieren Sportlichkeit. Besonders auffällig sind die aufgesetzten schwarzen Radhausabdeckungen, mit denen die verbreiterte Spur gekontert wird. Als weiteres Offroad-Attribut gibt es außerdem stabile Schwellerschutzrohre, die gleichzeitig als Einstiegshilfe dienen. Zwei neue robuste Abschlepphaken am Heck sorgen für das perfekte Finish.

Im Innenraum gibt es neben Sportsitzen mit bestickten Kopfstützen und roten Sicherheitsgurten außerdem eine überarbeitete Version des Multimediasystems mit Smartphone-Einbindung. Apple Carplay läuft dabei drahtlos, für Android Auto wird ein Verbindungskabel benötigt. Der Verkauf der neuen Version des Hilux GR Sport beginnt in der ersten Jahreshälfte, die Auslieferung an den Handel in der zweiten Jahreshälfte 2024. Preise gibt es noch keine, mit über 60.000 Euro ist zu rechnen.