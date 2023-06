Der japanische Autobauer Toyota kündigt eine neue Generation des Land Cruiser für Europa an. Die aktuelle Land Cruiser-Baureihe J15 ist seit 2009 am Start und damit schon reichlich betagt. Dennoch ist der Geländewagen in Deutschland aktuell ausverkauft.

Land Cruiser ist Lexus GX-Bruder

Zum neuen Land Cruiser selbst sagt Toyota noch nichts. Die Ankündigung umfasst nur Schriftzüge der früheren Modellgenerationen. Allerdings umreißt der eben vorgestellte neue Lexus GX (siehe Fotoshow), was der neue Toyota Land Cruiser bringen wird, denn beide gehen als Schwestermodelle ins Rennen.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Der technische Aufbau bleibt auch beim neuen Land Cruiser klassisch Geländewagen: Mit der TNGA-F-Plattform setzt der GX weiterhin auf einen Leiterrahmen, vordere Einzelradaufhängung und hintere Starrachse. Permanenter Allradantrieb gilt als gesetzt. Anders als der Lexus dürfte der Land Cruiser, zumindest für Europa, ausschließlich auf den bekannten 2,8-Liter-Vierzylinder-Diesel sowie möglicherweise die Hybridversion des 3,4-Liter-V6-Antriebs setzen.