Toyota stellt in den USA den neuen Sequoia vor, das Flaggschiff der SUV. Er basiert auf dem großen Pick-up Tundra und übernimmt dessen Antrieb.

Toyota hatte Ende Januar den neuen Sequoia vorgestellt. Die dritte Generation des gewaltigen Oberklasse-SUV folgt damit auf den hier von uns vorgestellten Pick-up Tundra, dessen Plattform und Antriebstechnik der Sequoia wie schon bei den Vorgänger-Generationen übernimmt. Jetzt startet der Verkauf der insgesamt fünf Sequoia-Varianten, darunter wieder die Offroad-Version TRD Pro.

Der Modellwechsel war (wie beim Tundra) überfällig, denn immerhin war die zweite Generation des Sequoia bereits seit dem Modelljahrgang 2008 auf dem Markt – eine halbe Ewigkeit unter Automobil-Maßstäben. Der Wechsel auf die neue Tundra-Plattform bringt entsprechend einen riesigen Technologiesprung bei der Antriebstechnik und den Assistenzsystemen. Der ehrwürdige 5,7-Liter-V8 geht auch in diesem Toyota-Modell in Rente und macht Platz für den I-Force-V6-Motor, ein Biturbo-Hybrid mit 3,5 Litern Hubraum und 443 PS Systemleistung.

Mit 4,1 Tonnen Anhängelast

Wichtiger noch für diese Sorte Auto ist das maximale Drehmoment, es liegt beim neuen Sequoia bei der Marke von 790 Newtonmeter. Damit einher geht eine zulässige Anhängelast von 4,1 Tonnen, über 20 Prozent mehr als beim Achtzylinder-Vorgänger. Der I-Force-Hybrid ist serienmäßig mit einer Zehngang-Automatik ausgerüstet, in der die Elektromaschine am Getriebeeingang untergebracht ist. Mit der Technik der bei uns bekannten Toyota-Hybriden mit ihrem stufenlosen Planetenradgetriebe und den Motorgeneratoren hat das entsprechend nichts zu tun.

Der neue Sequoia ersetzt auch den Land Cruiser

Während der Leiterrahmen des Tundra auch unter der Karosserie des neuen Sequoia steckt, kommt als Unterschied an der Hinterhand eine Einzelradaufhängung statt der Starrachse des Pick-ups zum Einsatz. Hier lässt sich außerdem eine höhenverstellbare Luftfederung als Option wählen. Der rund 5,20 Meter lange Sequoia wird künftig auch die Rolle des Flaggschiffs im Modellprogramm von Toyota USA übernehmen. Der im Sommer 2021 vorgestellte große Land Cruiser Station 300 wird im Gegensatz zu den Vorgängermodellen nicht mehr in den USA angeboten.

Der neue Sequoia kommt in den Ausstattungslinien SR5, Limited, Platinum und Capstone, bei denen serienmäßig Hinterradantrieb und als Option ein zuschaltbarer Allradantrieb verfügbar ist. Bei der ebenfalls von Anfang an verfügbaren Variante TRD Pro, ein speziell für Offroad-Einsätze modifiziertes Modell, ist der Allradantrieb serienmäßig. Alle Allradmodelle bekommen außerdem eine zuschaltbare Geländeübersetzung im Verteilergetriebe integriert.

Drei Sitzreihen, variabler Laderaum

Der mit drei Sitzreihen für bis zu acht Passagiere konfigurierbare Sequoia gibt sich bei den Möbeln recht variabel. In Reihe zwei besteht die Auswahl zwischen einer Dreier-Sitzbank oder zwei luxuriösen, verstellbaren Einzelsitzen mit großer Mittelkonsole. Die dritte Sitzreihe wird elektrisch umgeklappt und kann, das ist neu im Segment, um 15 Zentimeter verschieben, um je nach Bedarf Beinfreiheit oder Laderaum zu priorisieren. Für diesen Laderaum hat Toyota außerdem ein neues "Cargo Shelf System" entwickelt, eine flexibel klappbare Gepäckabdeckung, die auf verschiedenen Höhen im Laderaum eingeschoben werden kann.

Für alle Versionen verfügbar und bei TRD Pro sowie Capstone serienmäßig ist ein Anhänger-Assistenzpaket, das beim rückwärts Rangieren und bei der geraden Rückwärtsfahrt bei der Lenkarbeit unterstützt. Die moderne Plattform bietet außerdem nun auch verschiedene anwählbare Fahrmodi, welche Einfluss auf das adaptive Fahrwerk und das Motor-Ansprechverhalten haben. Im Normalbetrieb übernimmt der Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h den Vortrieb, darüber übernimmt der Benziner. Im Anhängerbetrieb ist der E-Motor immer im Einsatz, um das entsprechend hohe Drehmoment zu nutzen.

Multimediasystem mit 4G-Anschluss

Serienmäßig immer an Bord ist das Multimediasystem mit 12,3-Zoll-Monitor, optional ist das Toyota Audio Multimediasystem mit 14-Zoll-Bildschirm zu haben. Es verfügt über Sprachsteuerung mit Online-Anbindung, eine cloudbasierte Navigationslösung und kann optional einen Wifi-Hotspot für bis zu fünf Geräte bereitstellen. Die drahtlose Einbindung von Apple CarPlay und Android Auto ist ebenfalls integriert.

Für die Ausstattungsvarianten SR5 und Limited lässt sich erstmals ein TRD Offroad-Paket ordern. Damit bekommt der Toyota Sequoia ein Sperrdifferential für die Hinterachse sowie die von anderen Toyota-Offroadern bekannten Gelände-Assistenten Crawl Conbtrol und Multi Terrain Select, die in vielen Geländesituationen eigenständig für optionales Tempo und bestmögliche Traktion sorgen, nur lenken muss man noch selbst. Ebenfalls Bestandteil des TRD Offroad-Pakets sind optimierte Billstein-Dämpfer sowie der Multi-Terrain-Monitor, bei dem Kameras das direkte Umfeld des Autos auf dem Mitteldisplay darstellen.

Maximale Geländetauglichkeit gibt es mit dem TRD Pro, einer eigenständigen Ausstattunglinie. Zusätzlich zur oben beschriebenen Offroad-Ausstattung bekommt der TRD Pro ein verstärktes Fahrwerk mit Fox-Dämpfern, einen stabilen Unterfahrschutz und einen großen Dachträger. Statt des Toyota-Emblems trägt der TRD Pro den Markenschriftzug im Kühlergrill, welcher außerdem mit einer integrierten LED-Zusatzscheinwerferleiste bestückt ist.

Maximaler Luxus im Sequoia Capstone

Als luxuriöse Topvariante ist der neue Sequoia Capstone verfügbar, der mit Gelände eher wenig am Hut hat. Dafür stehen nicht nur die monumentalen Chromfelgen in 22 Zoll, sondern auch die zweifarbige Lederausstattung mit viel Weiß-Anteil, offenporigem Nussbaumholz und Akustikglas in den Vordertüren – praktisch das gesamte Paket, das Toyota vor kurzem auch für den Pick-up Tundra Capstone vorgestellt hat.

Der Toyota Sequoia des Modelljahrs 2023 ist eher nicht von Downsizing geplagt. 3,1 Meter lang ist der Radstand, von vorne bis hinten misst der dicke Toyo 5.286 Millimeter. die Breite ohne Spiegel liegt bei 2,02 Meter, die Höhe beträgt 1,88 Meter für die Standard-Varianten und 1,97 Meter für den Offroader TRD Pro. Gebaut wird der Sequoia im texanischen Toyota Werk San Antonio, wo bisher der Tundra und der Tacoma montiert wurden.

Mit dem im Juni erfolgten Verkaufsstart stehen auch die Preise fest. Los geht es für die heckgetriebene Basisversion SR5 bei 58.300 Dollar, das sind umgerechnet aktuell rund 55.660 Euro. Beim Platinum liegt der Startpreis mit Heckantrieb bei 70.900 US-Dollar, die Top-Variante Capstone beginnt bei 75.300 Dollar. Für alle Varianten liegt der Aufpreis für den Allradantrieb bei 3.000 Dollar. Der TRD Pro hat diesen 4x4 serienmäßig und kostet damit 76.900 US-Dollar. Alle Preise sind wie in den USA üblich netto ohne die lokal unterschiedlichen Steuern. Ausgeliefert werden die ersten Exemplare im Spätsommer.