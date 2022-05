Die Zeit der großen Urlaubsplanung ist längst gestartet. Welches Land darf es dieses Jahr sein? Und wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für die Reise? Gerade in den Hochsommermonaten ist nicht nur mit Höchstpreisen zu rechnen, auch die Platzkapazitäten sind am Anschlag, und zwar nicht nur auf Stell- und Campingplätzen.

Deshalb ist es für all diejenigen, die nicht auf die Ferienzeiten angewiesen sind, durchaus überlegenswert, in der Vor- oder Nachsaison unterwegs zu sein. Sicher ist: Im Juli haben alle beliebten Urlaubsländer Europas Sommerferien. Ein Blick auf die internationalen Ferienkalender offenbart aber durchaus das ein oder andere verfügbare Zeitfenster.

Sommerferien in europäischen Nachbarländern

So beginnen beispielsweise in Dänemark, Frankreich, Niederlande, Österreich und Portugal die Sommerferien erst im Juli, was den gesamten Monat Juni noch zur Vorsaison macht. Ab Mitte August starten in Dänemark, Norwegen, Schweden wieder die Schulen, in Kroatien und den Niederlanden Ende August, wodurch mit besseren Preisen und Verfügbarkeiten zu rechnen ist.

Ab September beginnt in fast allen Urlaubsländern die Nebensaison, und die Preise fallen mitunter um ein Drittel bis um die Hälfte. Prinzipiell gibt es keine EU-weite einheitliche Regelung zu den Sommerferien, die im Schnitt acht, in einigen Ländern wie Deutschland nur sechs, in Spanien elf, in Italien bis zu 14 Wochen lang sind. Hier hilft für die Planung tatsächlich nur der Blick auf den jeweiligen Ferienkalender der Zielregion.

Österreich: 9.7.-11.9.2022 (Wien, Niederösterreich, Burgenland vom 2.7.-4.9.)

Belgien: 1.7.-31.8.2022

Bulgarien: 13.6.-14.9.

Schweiz: Kantonal unterschiedlich vom 16.6.-28.8.2022

Dänemark: Regional unterschiedlich zwischen 25.6. und 9.8.2022

Spanien: Regional unterschiedlich zwischen Mitte Juni und Mitte September

Frankreich: 8.7.-31.8.2022

Griechenland: 16.6. – 11.9.2022

Kroatien: 23.6.-31.8.2022

Italien: Regional unterschiedlich Mitte Juni bis Mitte September

Irland: 1. 7. – 31. 8.2022

Luxemburg: 16. 7. – 14. 9.2022

Litauen: 9. 6. – 31. 8.2022

Lettland: 1. 6. – 31. 8.2022

Montenegro: 18. 6. – 6. 9.2022

Norwegen: Regional unterschiedlich zwischen 19. 6. und 22. 8.2022

Niederlande: Region Nord: 16. 7. – 28. 8.2022 Region Mitte: 9. 7. – 21. 8.2022 Region Süd: 23. 7. – 4. 9.2022

Portugal: 1. 7. – 12. 9.2022

Polen: 26. 6. – 31. 8.2022

Rumänien: 11. 6. – 12. 9.2022

Schweden: 11. 6. – 17. 8.2022

Slowakei: 1. 7. – 31. 8.2022

Slowenien: 25. 6. – 31. 8.2022

Weitere Tipps für Wohnmobil-Neulinge

Stellplätze und Übernachtungsmöglichkeiten

Sind Ziel und Zeitpunkt also ausgemacht, stellt sich die Frage nach dem richtigen Platz. Klar ist, dass in bestimmten Saisonzeiten, aber auch durch den Boom, den die Campingbranche in den letzten Jahren erlebt, das Angebot an Camping- und Stellplätzen durchaus begrenzt und in besonders beliebten Regionen stark nachgefragt sein wird.

