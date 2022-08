Einen Ausblick auf den rein elektrischen XC90-Nachfolger hatte Volvo bereits mit der Studie "Recharge" gegeben. Die Patentbilder konkretisieren nun das Modell. Im Gegensatz zum Concept Car zeigt sich der XC90 mit einem deutlicheren SUV-Layout. Die Scheinwerfereinheiten ragen weit in die Front hinein und flankieren einen geschlossenen Grill. Die vordere Haube ist kaum ausgeprägt, die Windschutzscheibe steht flach an, das Dach neigt sich nur leicht nach hinten hin ab. Starke Sicken sind an der Seite auszumachen, wenngleich die untere Fensterlinie fast waagerecht erscheint. Auch am Heck ist die Verwandtschaft zur Studie erkennbar.

Als erstes Modell baut der elektrische XC90 auf der überarbeiteten SPA-(Scalable Product Architeture)-Plattform auf. Die SPA2 erlaubt kurze Überhänge, einen flachen Fahrzeugboden und ist mit Akkus von LG Chem und CATL ausgerüstet. Mit der Markteinführung soll der Elektro-SUV dann auch je nach gesetzlichen und nationalen Voraussetzungen über autonome Fahrfunktionen nach Level 4 verfügen. Dazu kommen die Lidar-Technik von Koop-Partner Luminar sowie das "Nvidia Drive Orin"-System-on-a-Chip (SoC) zum Einsatz.

Volvo EXC90: Elektro-SUV mit mindestens 408 PS

Die dritte Generation des XC90 wird im Werk von Volvo Car USA in South Carolina zusammen mit dem Polestar 3 gebaut werden. In China wird der SUV ebenfalls produziert. Technische Daten sind noch nicht bekannt. So könnte der Elektro-XC90 zum Marktstart einen 100-kWh-Akku erhalten, der für eine Reichweite von etwa 450 bis 480 Kilometern gut sein könnte. In Anlehnung an den Polestar 2 sollte der Allrad-Antriebsstrang mindestens 408 PS und 600 Nm Drehmoment liefern.

Neben den Patentbildern hat sich Volvo einen weiteren Namen schützen lassen: Unter der Nummer 018732799 beim Europäischen Patentamt ist "Volvo EXC90" in der Nizza-Klasse 12 für Fahrzeuge verzeichnet. Dieser Name ist insofern ungewöhnlich, als dass Volvo damit die klassischen Modellbezeichnungen aufgeben würde. So wurde unlängst auch der Name "Embla" geschützt. Neben dem Embla alias EXC90 soll die Studie "Recharge"auch einen künftigen Elektro-Kombi zeigen, der perspektivisch den V90 und den V60 ablösen wird.

Volvo XC90 darf bis 2030 weiterleben

Ähnlich wie Porsche beim Macan und dessen neuer Elektroversion wird auch Volvo zweigleisig fahren. Auf der einen Seite gibt es den EXC90 in der rein elektrischen Version. Auf der anderen Seite wird der SUV parallel mit Verbrennerantrieb angeboten – wenn auch ausschließlich als Plug-in-Hybrid. Das bestätigte der ehemalige Volvo-CEO Hakan Samuelsson gegenüber der Automotive News. "Warum sollten wir die Produktion des XC90 einstellen, wenn es immer noch eine Nachfrage nach Hybriden gibt, vor allem in den Vereinigten Staaten und China?", fragte der scheidende Chef von Volvo. So läuft der XC90 weiterhin im schwedischen Torslanda vom Band.

Bis 2030 möchte der schwedische Autobauer seine Produktpalette auf rein elektrische betriebene Modelle umbauen, ab 2025 stellen die Schweden das Werk in Torslanda auf Elektrofahrzeuge um. Bis dahin könnte der XC90 mit Verbrennungsmotor also im Angebot bleiben.

Facelift für den Volvo XC90 kommt

Der XC90 in der aktuellen Version wird seit 2015 angeboten und ist die zweite Generation des SUV. Das Modell verkauft sich in Deutschland in den vergangenen Jahren konstant. Die Zulassungen liegen seit 2016 immer – teilweise sehr deutlich – über 6.000 Fahrzeugen jährlich. Im Vergleich dazu kam der XC90 in den USA 2021 auf über 41.000 Verkäufe.

Allerdings dürfen die Kunden keine großen Entwicklungssprünge mehr für den Schweden-SUV erwarten. Ein Facelift kommt laut Samuelsson in den kommenden Jahren, ein Update für den Antriebsstrang ist nicht geplant. Vermutlich gibt es das Modell dann künftig ausschließlich als XC90 Recharge Plug-in-Hybrid. Dieser kommt auf eine elektrische Reichweite von 70 Kilometern und verfügt über einen Antriebsstrang mit 455-System-PS. Der Preis beginnt aktuell (Stand August 2022) bei 77.300 Euro. Unter Umständen schrauben die Entwickler noch ein wenig an Reichweite, Verbrauch und Performance.