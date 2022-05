Der indische SUV-Hersteller Mahindra will seine Born Electric Platform mit MEB-Komponenten von VW ausstatten. Eine entsprechene Kooperation wurde jetzt vereinbart.

Der Volkswagen-Konzern und der indische Industriekonzern Mahindra & Mahindra Ltd. loten den Einsatz von MEB (Modularer E-Antriebs Baukasten)-Komponenten in der neuen "Born Electric Platform" von Mahindra aus. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde am 18. Mai 2022 unterzeichnet, wie beide Unternehmen mitteilen.

MEB in Lizenz für Mahindra

Der indische Autobauer will seine "Born Electric Platform" mit Elektromotoren, Batteriesystem-Komponenten und Batteriezellen aus dem VW-Baukasten ausstatten. Die Kooperationsvereinbarung setzt den Rahmen für die weitere Bewertung der Zusammenarbeit – sie enthält verbindliche Regeln für die Evaluierungsphase sowie den unverbindlichen Lieferumfang. Ein Lieferabkommen soll konstruktiv und rechtskonform bis Ende 2022 erarbeitet werden. Mahindra will seine neue "Born Electric Platform" demnächst in Großbritannien vorstellen.

Gemeinsames Ziel sei die Elektrifizierung des indischen Automobilmarktes. Indien gehört mit rund drei Millionen Neufahrzeugen pro Jahr zu den fünf größten Automobilmärkten der Welt. Aktuellen Prognosen zufolge könnte der Markt bis 2030 auf bis zu fünf Millionen Fahrzeuge anwachsen. Indien hat sich zudem dazu verpflichtet, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge zuzulassen. Die Elektrifizierung des Pkw-Segments dürfte in den kommenden Jahren daher deutlich an Dynamik gewinnen. Branchenexperten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 bereits mehr als die Hälfte aller Neufahrzeuge reine E-Autos sein werden.

VW nutzt den MEB derzeit für Modelle der Marken VW, Skoda, Audi, Seat und Cupra. Zudem baut Ford im Rahmen einer Kooperation Modelle auf der MEB-Plattform. Der MEB-Baukasten ist als offene Plattform ausgelegt, die VW auch gerne anderen Herstellern anbietet, um signifikante Volumen- und Skaleneffekte zu erzielen.