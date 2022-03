Ganz gleich, was Ihre Leidenschaft ist, Hauptsache der Camper kommt mit? Das klingt so, als wären Sie genau der oder die richtige CamperIn für unsere Umfrage!

Wir suchen Sie!

Wir suchen nach Menschen, die außergewöhnliche Hobby pflegen, je exotischer, desto besser. Also denken Sie auf keinen Fall, ihre Leidenschaft sei nicht interessant für uns. Alles, was Sie umtreibt und was Sie in Kombination mit Camping betreiben, ist genau das, was wir suchen!

Also nichts wie los, teilen Sie Ihr Hobby doch mit uns und schicken einen Text mit ein paar Bildern an wasistdeinhobby@promobil.de