"Den eleganten Innenraum, souveränen Antrieb und guten Fahrspaß gibt’s für viel weniger Geld (als beim VW Arteon) – aber auch weniger Platz und eine nicht immer tempofeste Spurtreue." In seinem Fazit lobt Testredakteur Thomas Hellmanzik das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist der Genesis auch im Alltag preiswert unterwegs? Wir checken das genauer.

Unser Testverbrauch

Laut WLTP-Messung soll sich der 2,2-Liter-Diesel mit von 6,9 Litern auf 100 Kilometer zufrieden geben. Im Testmittel genehmigt er sich allerdings über einen Liter mehr. Runde acht Liter stehen auf dem Messprotokoll. Die Spritkosten belaufen sich also auf 15,60 Euro statt der zu erwartenden 13,46 Euro. Günstiger wird es nur bei sehr zurückhaltender Fahrweise wie auf unserer Eco-Runde. 6,1 l/100 km für aktuell 11,90 Euro sind im günstigsten Fall zu erreichen. Wird der G70 sportlich bewegt, wächst der Durchschnittsverbrauch auf moderate 10,0 l/100 km. An der Zapfsäule wären in diesem Fall 19.50 Euro fällig. Die Kosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (12.04.2022 / Diesel: 1,945 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Zusätzlich zu den Spritkosten fallen jährlich 424 Euro an Steuern an. Die Haftpflicht-Versicherung kostet für den selben Zeitraum 422 Euro. Wer per Teilkasko aufrüstet, zahlt weitere 176 Euro. Ein zusätzlicher Vollkasko-Schutz schlägt mit 900 Euro zu Buche. Alles in allem ergeben sich monatliche Unterhaltskosten von 304 Euro bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Bei 30.000 Kilometern steigt diese Summe auf monatlich 534 Euro. Der Wertverlust spielt bei dieser Kalkulation keine Rolle.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).