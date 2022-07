Dieser Ford-Transit-Teilintegrierte ist so kompakt wie ein Bus. Er fährt mit sportlichem Look vor und bietet viel Stauraum dank Schmetterlings-Bett.

Kommt er Ihnen auch so bekannt vor? Wie ein entfernter Bekannter? Dann sind Sie nicht allein. Das Äußere des neuen Challenger Sport Edition erinnert nicht nur an den Challenger X150, der im vergangenen Jahr auf Fiat Ducato Premiere feierte, er ist quasi die Antwort des Herstellers auf die aktuelle Chassis-Knappheit bei Fiat.

Der Challenger X musste wegen Lieferschwierigkeiten aus dem Programm genommen werden – Das Konzept des schmalen T-Modells, das an einen Campingbus erinnert, hat Challenger kurzerhand auf den Ford Transit umgezogen. Und, schwups, wurde der Challenger S Sport Line daraus.

Grundriss mit Schmetterlingsbett

Ein eineiiger Zwilling mit anderem Motor ist der S dabei keineswegs. Zwei ganz eigenständige, andere Grundrisse präsentiert der 2,10-Meter-schlanke Ford-Teilintegrierte. Der hier gezeigte Challenger S 194 Sport Edition hat ein ganz spezielles Querbett im Heck. Es besteht aus zwei Matratzen und wenn man darunter schaut, auch aus zwei Lattenrosten.

Der vordere Lattenrost lässt sich nach oben klappen – quasi wie ein Schmetterlingsflügel. Darunter sind an Kopf- und Fußende Schränke und Schubladen als Stauraum für Kleidung untergebracht. Unter dem Bett ist eine Klappe, die als Durchreiche in die Heckgarage dient. So kommt man beispielsweise nachts oder bei niedrigen Temperaturen auch von innen an alles, was hinten lagert.

Die Garage ist übrigens so groß, dass sogar Fahrräder darin transportiert werden können. Eine Lampe, Verzurrösen und ein Stromanschluss in der Garage sind ebenfalls vorhanden. Obwohl der S 194 mit 5,99 Metern genauso kompakt ist wie ein Campingbus, bringt er somit also einen großen Vorteil von T-Modellen unter: viel Heckstauraum.

Kompakt und modern

Zur Ausstattung des Reisemobils gehören darüber hinaus eine Webasto-Heizung und eine Außenklappe, hinter der sich ganz bequem erreichbar der Strom-Sicherungskasten und Wasseranschlüsse befinden.

Der Challenger Sport Edition bringt darüber hinaus eine 170-PS-Motorisierung, Automatikgetriebe und ein Sonderpolster. Das "S"-Edition-Logo findet sich als Dekoelement immer wieder im Fahrzeug und soll sowohl auf S wie Sportlichkeit, Schnelligkeit und Style verweisen. Tatsächlich praktisch: Das S befindet sich an einigen Stellen, wo Haken oder Ablagen angebracht sind.

In der Mitte des teilintegrierten Wohnmobils befindet sich im Challenger S 194 Sport Edition eine Küchenzeile mit Zweiflammkocher, Spüle und Kühlschrank. Gegenüber geht's ins Kompaktbad. Da es mit Schwenkwand ausgestattet ist, lässt sich das Waschbecken über die Kassettentoilette schieben, damit eine Duschkabine entsteht.

Vorne ergänzt die Halbinetten-Sitzgruppe ein Hocker hinter dem Beifahrersitz. So kann man hier sogar zu fünft sitzen oder auf dem gedrehten Beifahrersitz bequem die Beine hochlegen. Auf ein großes Staufach über dem Cockpit verzichtet der Challenger. Dadurch wirkt der Wohnraum trotz des schmalen Fahrzeugs luftig. Die Möbelklappen sind griff- und schnörkellos und unterstreichen mit den hellen Holzfarben und den Oberflächen in Anthrazit einen modernen Look.

Preis steht noch nicht fest

Weitere technische Spezifikationen und den zweiten Grundriss S 217 mit Einzelbetten will Challenger zum Caravan Salon Düsseldorf bekannt geben. Dann soll auch der Preis für den Ford-Teilintegrierten preisgegeben werden.