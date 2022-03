Wer das Reisemobil in den vergangenen Tagen unter freiem Himmel stehen hatte, wird sich wundern. Es könnte sein, dass es von einer braunen Staubschicht überzogen ist. Ein Wetterphänomen hat den Staub aus der Wüste bis nach Europa getragen und sorgt diese Woche für einen orangefarbenen Himmel. Aber nicht nur das, wer Campingbus oder Wohnmobil draußen stehen hatte, wird die bräunliche Farbe auch auf dem Fahrzeug entdecken. Das Phänomen soll noch einige Tage andauern, danach ist bei vielen Putzen angesagt. Wir haben die Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie Sie das Reisemobil wieder richtig sauber bekommen.

Außer bei akuter Verschmutzung wird vor dem Einwintern eine gründliche Außenreinigung fällig. Das sichert zum einen den reibungslosen Start in die neue Saison, zum anderen trägt regelmäßige Pflege zur Werterhaltung bei. Doch Vorsicht: Das Reisemobil einfach vor dem Haus einseifen, ist nicht gestattet. Deshalb raten die Reinigungsexperten, einen Waschstützpunkt oder Pflegepark aufzusuchen. Hier wird das Reisemobil in eine SB-Box mit verschiedenen Pflegeprogrammen gestellt.

Wichtig dabei: Bevor mit der Reinigungsbürste gearbeitet wird, zuvor immer mit Wasser absprühen. Auf diese Weise werden Schäden und Kratzer durch auf der Oberfläche sitzende Sandkörnchen vermieden, wenn im Anschluss mit der Bürste gearbeitet wird.

Sicherheit geht vor

Die Verlockung ist groß, mit dem Hochdruckreiniger eine Leiter zu besteigen, um das Dach zu reinigen. Davon ist jedoch unbedingt abzuraten, denn durch den Rückstoß des Geräts besteht extreme Unfallgefahr: Die Leiter könnte umkippen. Ein Gerüst, das laut Verband Tankstellen und Autowäsche an einigen Stationen zur Verfügung steht, schafft Abhilfe. Wer jedoch nur eine Leiter zur Verfügung hat, trägt den Reinigungsschaum auf, bürstet das Ganze ab und spült mit einem drucklosen Schlauch Schmutz und Schaum herunter. Fertig. Während des gesamten Reinigungsprozesses empfehlen Profis, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, fährt in eine Waschstraße für Lkw und Busse. Bevor es mit der Wäsche losgeht, unbedingt die Informationen des Reisemobilherstellers lesen, denn nicht jedes Modell ist waschstraßentauglich. Probleme können etwa an Fenstern und Dichtungen oder durch Dachaufbauten entstehen. Ist die Nutzung einer Waschanlage durch den Hersteller freigegeben, sollte auch unbedingt geprüft werden, wie mit seitlich angebrachten Markisen zu verfahren ist. Informationen hierzu liefert der Anlagenbetreiber. So gibt es in Waschanlagen spezielle Programme, bei denen sich die Bürstenrolle für die Dachreinigung ausschalten lässt.

Mindestabstand beim Waschen beugt Schäden vor

Die Reinigung mit mobilen Hochdruckreinigern verläuft wie in der stationären Anlage einer Waschbox. Ob jedoch der Einsatz eigener Geräte und Reinigungsmittel zulässig sind, sollte zuvor mit dem Betreiber abgesprochen werden, um Probleme mit Auffangeinrichtung des Schmutzwassers zu vermeiden. Besondere Vorsicht beim Einsatz eines Hochdruckreinigers erfordern Außenhaut und Fenster. So verfügen pulverbeschichtete Reisemobile nur über eine dünne Lackschicht von maximal 40 µm (Pkw bis 140 µm). Zudem sind die Fahrzeuge häufig foliert.

4 wichtige Tipps fürs Hochdruckreinigen

Um Schäden durch den Druckstrahl zu vermeiden, muss ein Mindestabstand von 30 Zentimeter eingehalten werden. Für die Reinigung von Acrylglasfenstern muss auf den Einsatz einer Bürste verzichtet werden. Ein top Ergebnis liefern einfache Haushaltsrollen. Um die Luftschächte des Kühlschranks zu schützen, werden die Winterabdeckungen angebracht. Für Felgen stehen Spezialreiniger und ein mit geringem Druck betriebener Rundbürstenaufsatz zur Verfügung – Hochdruckreinigung an den Reifen ist tabu.

Bei Ihnen ist direkt der ganze Frühjahrsputz im Wohnmobil fällig? Dann sollten Sie sich unsere Tipps für die Innen- und Außenreinigung anschauen. Noch mehr Produkte für die Reisemobil-Reinigung: Hier gibt es außerdem einen großen Reinigungsmittel-Test, der für Sie interessant sein könnte.