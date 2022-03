Das Brandenburger Landesumweltamt hat Tesla die Genehmigung für den Betrieb seines Werks in Grünheide übergeben. Teslas Antrag hat sowohl die Auto- als auch die Batterieproduktion umfasst – das Landesumweltamt hat die Genehmigung für beide Produktionsarten erteilt. Der mehrere hundert Seiten starke Genehmigungsbeschied soll zahlreiche Auflagen enthalten. Bisher hat Tesla den Produktionsstart von Fahrzeugen mit behördlichen Vorabzulassungen testen müssen – jetzt kann der amerikanische Autohersteller die Produktion mit voller Rechtssicherheit hochfahren. Tesla ist damit in der jüngeren Vergangenheit der erste ausländische Autobauer, der in Deutschland ein Werk errichtet. Dies hat anscheinend Signalwirkung: Auch der vietnamesische Autohersteller Vinfast möchte in Deutschland, gerüchteweise in Thüringen, ein Werk errichten.

Auslieferungsstart mit achtmonatiger Verzögerung

Eigentlich wollte Tesla bereits im Juli 2021 in Brandenburg hergestellte Modelle ausliefern – aber der Produktionsstart verzögerte sich. Vor der jetzt erteilten finalen Genehmigung haben die Behörden noch die Sicherheitsvorkehrungen in Sachen Chemikalien und die Abwasserreinigung begutachtet. Tesla hatte bereits im Januar 2022 in einer internen E-Mail an seine deutschen Mitarbeiter einen Auslieferungsstart des Model Y (siehe Fotoshow) aus dem Werk im brandenburgischen Grünheide angekündigt. Die entsprechende Mail ist in Tesla-Foren aufgetaucht, wobei nicht klar war, ob es sich um ein echtes Tesla-Schreiben gehandelt hat.

Gerüchte um einen Auslieferungsstart im März hatten bereits im vergangenen Jahr vorgenommene Änderungen am Tesla-Konfigurator angefacht: Dort hieß es, dass Model Y in Schwarz oder Weiß ab März zum Kunden kommen, alle in anderen Farben lackierten Modelle dann im Mai. Seit Dezember 2021 erprobt Tesla laut Informationen der Automobilwoche die Serienfertigung und hat angeblich testweise bereits über 2.000 Model Y produziert. Den Produktionsstart will Tesla natürlich groß feiern. Der Tagesspiegel berichtet von einem für den 22. oder 23. März geplanten Festakt, bei dem die ersten 30 bestellten Fahrzeuge an ihre Besitzer übergeben werden sollen – im Beisein von Tesla-Chef Elon Musk.

Warnung an Deutschland

Fans hatten das sich hinziehende Genehmigungsverfahren bereits mit Sorge betrachtet. Selbst der in der US-Tesla-Szene bekannte Tesla-Roadster-Spezialist Pete Gruber warnte Deutschland, Elon Musk könnte seine Geduld verlieren. Gruber, der auch deutsch spricht, betreibt in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona eine Tesla-Werkstatt, wo er unter anderem schwer angeschlagene Tesla Roadster wieder zum Leben erweckt – nach eigenen Angaben war er beim Roadster sogar inoffizieller Entwicklungspartner. Hierzulande erlangte Gruber Bekanntheit, Verlegung des Tesla-Hauptquartiers von Kalifornien nach Texas bewiesen, dass er bei Bedarf schnell zu neuen Standorten wechselt. Die Gründe für den Weggang aus Kalifornien waren allerdings weniger Musks Unzufriedenheit mit der Geschwindigkeit bestimmter Genehmigungs-Verfahren, sondern die zu hohen Lebenshaltungskosten für seine Normalverdiener-Mitarbeiter im von Geld aus dem Silicon Valley überschwemmten Kalifornien. Wie sich jetzt herausstellt, waren Grubers Sorgen unberechtigt – Musk hat den Bau der Gigafactory 4 bis zur Genehmigung durchgezogen.

Geheimnisse bewahren

Auf hohe Subventionen vom europäischen Steuerzahler hat Musk verzichtet. Tesla zieht in Brandenburg schließlich auch eine Batterie- und Recyclingfabrik hoch – und für diese hatte Tesla bereits eine Genehmigung für eine EU-Förderung in Höhe von 1,14 Milliarden Euro in der Tasche. Musk lehnte überraschend diese hohe Subventionssumme ab. Experten vermuten, dass die Tesla-Verantwortlichen einen Wissens-Abfluss in Sachen Akkuherstellung befürchten: Die Subventionen könnten an die Bedingung geknüpft sein, die auf Basis der Förderung gewonnenen Erkenntnisse mit anderen Unternehmen zu teilen. Das ist dem Tesla-Chef wohl zu heikel. Außerdem gehörte Tesla in den vergangenen Jahren ohnehin zu den Unternehmen, die Subventionen eher skeptisch gegenüberstanden. Seit 2015 hat Tesla kaum noch direkte staatliche Hilfen akzeptiert, wie aus einer Auswertung der US-Stiftung Good Jobs First hervorgeht.

Ab Januar 1.000 Model Y pro Woche

In Berlin-Brandenburg dürfte derweil die Tesla-Produktion nach oben schnellen. Kurz nach dem Produktionsstart sollen pro Woche 1.000 Model Y aus dem Werk rollen. Zur Jahresmitte sind dann weitere Produktionssteigerungen geplant – im ersten Halbjahr 2022 sollen 30.000 Fahrzeuge das Werk verlassen haben. Bei voller Auslastung möchte Tesla in Brandenburg jährlich eine halbe Millionen Fahrzeuge produzieren – mit 12.000 Mitarbeitern. Aktuell sind am Standort Grünheide 2.600 Mitarbeiter beschäftigt und kürzlich hat eine Betriebsratswahl stattgefunden. Besonders gespannt schauen nicht nur Tesla-Fans weltweit auf die Qualität der Fahrzeuge, die aus dem deutschen Werk kommen – die Erwartungen sind diesbezüglich hoch.

Deutschland als gefragter Standort

Tesla ist in Deutschland bereits mit einem kleineren Produktionsstandort vertreten: Am 3. Januar 2017 übernahmen die Amerikaner den in Prüm (Rheinland-Pfalz) ansässigen Zulieferer Grohmann Engineering. Der in "Tesla Grohmann Automation" umbenannte Maschinenbauer betreibt wiederum weitere Standorte im bayerischen Neutraubling, in Chandler im US-Bundesstaat Arizona und in Shanghai. Das Unternehmen hat das Produktionssystem für den Tesla Model 3 erstellt und baut Montage-Maschinen zur Fertigung von Batteriezellen und -modulen. Mit der Übernahme durch Tesla war der Hersteller gezwungen, seine sämtlichen bestehenden Geschäftsbeziehungen zu mit Tesla konkurrierenden Herstellern wie BMW und Daimler abzubrechen.

In Sachen Zulieferer arbeitet Tesla ohnehin schon lange eng mit deutschen Unternehmen zusammen. So kommen wichtige Bauteile von Bosch (Stuttgart), Brose (Coburg), ZF (Friedrichshafen), Continental (Hannover) oder Elektrobit (Erlangen). Selbst Autobauer Daimler liefert Komponenten an seinen Konkurrenten.