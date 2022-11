Während sich viele Reisemobilbauer in Sachen Neuheiten aktuell eher zurückhalten, haben die Zubehör-Marken jede Menge Neuheiten im Gepäck. Dabei wird es farbenfroh, vielfältig und innovativ.

Tüfteln und optimieren gehört für viele Wohnmobil-Fans zum Campingleben dazu. Beim Zubehör gibt es fast immer noch Luft nach oben. Und auch die Hersteller lassen sich jedes Jahr spannende Neuheiten im Zubehörbereich einfallen.

Wir zeigen in verschiedenen Kategorien, was es für die Saison 2023 an Neuheiten gibt:

1. Elektronik

Im Bereich Elektronik und Multimedia gibt es einige spannende Innovationen.

Super B Epsilon 12V 150Ah

Voller Saft voraus Immer mehr Reisemobilhersteller setzen bei der Energieversorgung fürs Fahrzeug auf Lithiumbatterien. Produziert werden solche Energieträger beispielsweise vom niederländischen Unternehmen Super B, das nun mit der Epsilon 12V 150Ah ein neues Batteriemanagement-System (BMS) vorstellt. Dabei erkennen unter anderem "intelligente" Batteriepole, wenn die Kabel nicht richtig sitzen. Via Bluetooth- Schnittstelle und App erhalten die Nutzer dann eine Nachricht. Das System soll zudem eine optimale Ladung garantieren und Tiefentladung verhindern. Informationen über Ladezustand, Spannung und Stromfluss werden ebenfalls per App oder über das optional erhältliche Display weitergegeben. Die Batterie gibt es für 2.239 Euro.

Liontron LX Arctic 300

Eine weitere Messepremiere kann am Stand von Liontron begutachtet werden: eine 300 Amperestunden speichernde Lithiumbatterie, die speziell für den Einbau unterhalb des Fahrer- oder Beifahrersitzes im Fiat Ducato konstruiert ist. Möglich machen dies die angepassten Maße von 35 x 35 x 19 Zentimetern. Die Arctic-Version der Batterie dürfte vor allem für Wintercamper und Expeditionsfahrer interessant sein, denn sie hält Temperaturen bis zu minus 30 Grad stand. Sobald es kälter als null Grad wird, aktivieren sich Heizelemente im Inneren der Liontron LX Arctic 300 und heizen diese auf fünf Grad auf. Die Untersitzbatterie mit Bluetooth-Funktion und Fünf-Jahres-Garantie kostet 3.640 Euro.

Maxview Roam X

Besten Empfang verspricht das mobile Wi-Fi-System Roam X (879 Euro), das aus einem 4G-Hochleistungsrouter und einer 5G-LTE-Antenne besteht. Während die Außenantenne mit 360-Grad-Empfang die LTE-Signale empfängt, sorgt der Router im Fahrzeuginneren für das Wi-Fi-Signal und dessen Verbreitung.

Das Roam X eignet sich für Reisen in Europa und Großbritannien. Bei der Wahl der SIM-Karte gibt es keine Einschränkungen. Für Campingbusse ist das System ebenfalls erhältlich, kommt aber mit kleinerer Antenne und heißt Roam Campervan (489 Euro). Dank des eigens für Vans angepassten Designs passt sie genau in die Vertiefungen des Kastenwagendachs. Die Montage auf dem Fahrzeugdach erfolgt mittels 3M-Klebepad sowie Befestigungshohlschraube.

Megasat Campingman Portable eco Graphit

Nachhaltig fernsehen. Umweltbewusstsein ist Campern wichtig – auch bei der Unterhaltung. Helfen können dabei die Sat-Antennen Campingman Portable eco Graphit (829 Euro) und Campingman Portable eco Multi-Sat (899 Euro). Die Geräte kommen ohne separates Steuergerät aus, eine externe Stromquelle ist nicht nötig. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV bzw. Receiver verbunden und darüber fließt auch der benötigte Strom. Nach dem Einschalten des Fernsehers oder Receivers startet auch die Sat-Anlage und sucht selbstständig nach Satelliten. Einprogrammiert ist der Astra 1 bei der Graphit bzw. mehrere Satelliten bei der Multi-Sat. Bei Letzterer liegt eine Bluetooth-Fernbedienung bei. Aufgestellt werden können die Geräte an beliebiger Stelle.

Garmin Camper 795

Zuwachs für die Camper-Navi-Serie gibt es bei Garmin. Fahrzeugspezifische Routenführung, eine Stell- und Campingplatz-Datenbank sowie Empfehlungen der Bewertungsplattformen Tripadvisor und Michelin können über des 7-Zoll-HD-Touchdisplay des Garmin Camper 795 abgerufen werden. Zudem verfügt das Gerät über updatefähige Europakarten mit Informationen zu Umweltzonen und einen Assistenten, der etwa vor scharfen Kurven oder Seitenwind warnt. Das Camper-Cam 795 kommt zusätzlich mit integrierter Dash Cam inklusive Kollisionswarner und Spurhalter.

Bosswerk BW-PS500 LFP

Bosswerk stellt seine erste Powerstation-Linie vor. Das kleinste 500-Watt-Modell heißt BW-PS500 LFP, kostet 625 Euro und liefert 36 Amperestunden. Die leistungsfähigste Powerstation BW-PS2000 LFP mit 2.000 Watt und 114 Amperestunden ist für 2.150 Euro zu haben. Das Topmodell verfügt über zwei Schuko-, dreierlei USB-Anschlüsse und zwei 12-Volt-Ausgänge. Der Generator misst 32 x 23 x 33 Zentimeter und bringt zwanzig Kilogramm auf die Waage. Geladen werden die LiFePo4-Akkus via 230 Volt Wechselstrom, 12 Volt Gleichstrom oder über ein Solarmodul.

Green-Akku Kompressorkühlbox

Eine Kühlbox inklusive einer Powerbank, Lautsprechern und einem Picknick-Tisch. Klingt seltsam, wird es aber auf dem diesjährigen Caravan Salon zu bestaunen geben. Die 36 Liter fassende Kompressorkühlbox (598 Euro) von Green-Akku hat einen zweigeteilten Deckel, der aufgeklappt und mit Abdeckung über dem Kühlfach als Tisch fungiert. Währenddessen kühlt der eingebaute Lithium-Akku die Box nicht nur auf bis zu minus zehn Grad herunter, er versorgt außerdem die beiden 25-Watt-Bluetooth-Lautsprecher. An insgesamt vier USB-Ports lassen sich Smartphone und Tablet laden. Macht der Akku der Kühlbox schlapp, wird über das 230-Volt-Netzteil oder per 12-Volt-Anschluss Power nachgetankt.

2. Stauraum

Der Stauraum ist in vielen Campingbussen und Reisemobilen begrenzt. Mit intelligenten Systemen lässt sich die verfügbare Fläche besser nutzen.

Reimo Fenstertaschen Citroën Spacetourer

Nicht nur in kompakten Freizeitfahrzeugen ist Ordnung die halbe Miete. Dabei helfen zum Beispiel die neuen Fenstertaschen von Reimo, die für den Citroën Spacetourer und baugleiche Fahrzeuge von Peugeot, Opel oder Toyota entwickelt wurden. Die Taschen, die es sowohl fürs hin- tere linke wie auch rechte Fenster gibt, sind 66 mal 41 mal 18 Zentimeter groß und können bis zu fünf Kilogramm tragen. Für 189 Euro wechselt die Tasche ihren Besitzer.

Reimo Heckzelt Ducatissimo Premium

Auch für ausgebaute Kastenwagen ist zusätzlicher Raum kostbar, wie ihn etwa das Heckzelt Ducatissimo Premium bringt. Geeignet für Fiat Ducato und baugleiche Modelle, besitzt die Zeltvorder- wand eine große Reißverschlusstür mit Moskitonetz und PVC-Fenster. Dessen Abdeckung lässt sich aufrollen oder als Sonnensegel nutzen. Das Rohrgestell kann auf ein kleines Packmaß (25 mal 75 Zenitmeter) zusammengelegt werden. Preis 349 Euro.

Dethleffs Dachschrank

Für den Dethleffs Globevan bietet der Hersteller jetzt einen textilen Dachschrank an (399 Euro). Angebracht wird er mit Hilfe einer Befestigungsstange, die in ab Werk montierte Aufnahmen eingehängt wird. Beladen wird der vier Kilogramm schwere Schrank dann durch die geöffnete Heckklappe des Ford Transit Custom. Bei Nichtgebrauch lassen sich die unteren zwei Drittel einklappen oder per Reißverschluss abzippen.

Alu-Line/Euro-Carry Adventure Roof

Obendrauf heißt es auf dem Messestand von Aluline. Ein neuer Dachgepäckträger namens Adventure Roof der Marke Euro-Carry (etwa 1.200 Euro) macht ordentlich Platz für zusätzliches Gepäck. Erhältlich ist er für Fiat Ducato, VW Crafter sowie VW T5 und T6. Optionale Querträger ermöglichen die Verwendung von Surf- und Kajakhalterungen. Hoch hinaus geht es auch in den neuen Hubbetten für Selbstausbauer. Neben einem manuellen Modell wird in der kommenden Saison auch eine elektrische Version erhältlich sein. Die ersten Exemplare der Betten werden voraussichtlich in Düsseldorf der Öffentlichkeit präsentiert.

3. Basisfahrzeug

Auch das Fahrzeug, auf dem der Camper aufgebaut ist, lässt sich in vielen Fällen noch verbessern. Für mehr Fahrkomfort präsentieren die Zubehör-Hersteller verschiedene Aufrüst-Möglichkeiten.

Emphaser EM-FDF1

Besserer Klang für alle Ford-Fahrer verspricht Emphaser mit dem Soundsystem EM-FDF1. Es ist akustisch auf den Ford Transit, Transit Custom und den Tourneo ausgelegt. Da alle Komponenten passgenau gefertigt sind und sich das 279 Euro teure EM-FDF1 an die Originalstecker anschließen lässt, kann es einfach gegen das Werkssystem getauscht werden. Die Tieftöner sind mit einer Aluminium-Membran mit Cambridge-Sicke ausgestattet, die Hochtöner haben eine 25-Millimeter-Gewebekalotte und sorgen für eine räumliche Wiedergabe. Die Tweeter werden in die Original-Halterungen geclipst.

Goldschmitt Luftfedersystem

Ein Luftfedersystem für den frontgetriebenen Mercedes Sprinter präsentiert Fahrwerksspezialist Goldschmitt. Sowohl das Serien- als auch die Variante mit SLC-Chassis kann mit der Hinterachs-Vollluftfederung ausgestattet werden. Eine integrierte Niveauautomatik ermöglicht ein konstantes Fahrniveau bei jedem Beladungszustand. Zusätzlich bietet die Steuerung unter anderem das Anheben und Absenken des Fahrzeugs im Stand sowie eine Waage zur Ermittlung der Achslasten.

Goldschmitt 16-Zoll-Aluminiumfelge GSM10

Ebenfalls neu ist die 16-Zoll-Aluminiumfelge GSM10 mit einer Tragkraft von 1.350 Kilogramm. Goldschmitt hat in diesem Jahr allerdings nicht am Caravan Salon teilgenommen.

4. Reinigen

Ein sauberes Campingfahrzeug macht glücklich. Mit diesem neuen Zubehör wird das lästige Saubermachen erleichtert.

TW Desolyt Classic

Gesundheitsschädliche Keime in Wasserkreisläufen von Reisemobilen können zum Problem werden. Abhilfe schaffen Frischwasseraufbereitungsanlagen. Die neuen Geräte von TW Desolyt Classic für 539 Euro und Desolyt Compact Duo IQ Sense für 1.339 Euro bestrahlen das Wasser während des Durchflusses im Fahrzeug mit ultraviolettem Licht (UV-C), wodurch vorhan- dene Keime inaktiviert werden sollen. Laut Hersteller funktioniert die Anlage nach dem Einbau wartungsfrei. Nutzbar sind die beiden Geräte, das Classic und das Compact, sowohl mit Tauch- als auch mit Druckpumpen.

Reich Wasserfilter Einbau- und Befüllset

Sauberes Wasser im Freizeitfahrzeug liefert das Unternehmen Reich mit einem neuen Wasserfilter. Dank einer mikrofeinen Membran soll dem Filter ein nahezu hundertprozentiger Bakterienrückhalt gelingen. So werden Legionellen, Escherichia coli oder Pseudomonaden sowie Protozoen und Pilze aus dem Wasser gefiltert. Die ISO-zertifizierte Technik hält laut Hersteller auch den internationalen Standards für Sterifiltration stand. Der Filter ist als Einbauset (129 Euro) sowie als Befüllset (99 Euro) erhältlich. Ersteres verfügt über Schnellkupplungen, dank derer sich der Filter schnell wechseln lässt. Das Befüllset soll Mikroorganismen rausfiltern, noch bevor sie in das Wassersystem des Freizeitfahrzeugs gelangen. Dabei wird es an den Befüllschlauchmontiert.

Dekalin Deka-Plasma

Mit Deka-Plasma zur optimal vorbereiteten Oberfläche beim Kleben. Das Plasma-Gerät für die Anwendung zu Hause präpariert Kunststoff, Metall, Keramik und Glas für Klebe- und Lackierprozesse. Damit ersetzt es die Reinigung und die Verwendung von oftmals umwelt- und gesundheitsschädlichen Haftvermittlern. Erhältlich ist das Gerät ab Januar 2023 zu einem Preis von 2.750 Euro.

5. Komfort

Wer gerne lange unterwegs ist im Camper, legt Wert aufs komfortable Sitzen und Schlafen. Folgendes Zubehör verspricht dabei gute Dienste zu leisten.

Aguti – Sitzbank

Auch Mitreisende verdienen guten Sitzkomfort. Diese Ansicht scheint auch der Sitzehersteller Aguti zu vertreten und präsentiert daher auf dem diesjährigen Caravan Salon in Düsseldorf eine neue Komfortbank. Eine seitliche Verschiebung des gangseitigen Sitzes um rund 9 Zentimeter schafft auf langen Fahrten etwas mehr Ellenbogenfreiheit. Darüber hinaus lässt sich die Sitzfläche jedes Einzelsitzes um bis zu 9 Zentimeter nach vorne schieben. Dabei neigt sich die Rückenlehne um bis zu 18 Grad. Die neue Bank ist mit zwei Dreipunktgurten und Isofix-Halterungen ausgestattet. In der Breite misst die gesamte Sitzbank je nach Ausführung bis zu 87 Zentimeter, die Sitztiefe beträgt 67 Zentimeter. Bei der Polsterung setzt Aguti auf ergonomisch geformte Polyurethan-Formschäume, die während der Fahrt für guten Halt sorgen sollen.

Preis: noch nicht bekannt.

G+S Die Polstermacher Medicool-Bezug

Der G+S Medicool-Bezug feiert Messepremiere. Der Matratzenbezug weist ähnliche Eigenschaften wie das Modell Coolmax der Polstermacher auf. Er ist schnelltrocknend, atmungsaktiv und klimaregulierend. Allerdings ist er dreimal so dick wie der Vorgänger. Das hat den Vorteil, dass der Medicool-Bezug weicher ist und Lücken zwischen einzelnen Matratzenstücken weniger spürbar sind. Das Volumen des neuen Bezugs bleibt dennoch so gering, dass er in jede Waschmaschine passt und bei 60 Grad gewaschen werden kann. Eine weitere Neuerung ist das Qualitätszertifikat des TÜV-Süd, das die Luxus-Matratze von G+S voraussichtlich zur Messe tragen wird. Es zertifiziert unter anderem die Dauerhaltbarkeit. Das Besondere am Matratzenmodell Luxus ist der kombinierte Würfel-Pyramidenschnitt-Aufbau und eine spezielle Einlage, die den Schulterbereich entlastet.

6. Sonstiges

Neue Heringe und ein neues Heizungssystem sind ebenfalls noch interessant für alle, die unterwegs gerne gut ausgestattet sind.

Peggy Peg Peg&Stop Heavy Duty

Peggy Peg präsentiert seine stärkste Version eines Schraubherings, den Peg&Stop Heavy Duty. Bestehend aus Edelstahl, wurde er für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Untergründe konzipiert. Einzige Ausnahme ist dabei fest gegossener Beton. Wegen der harten Beschaffenheit des Herings ist zum Ein- schrauben ein Schlagschrauber vonnöten. Handelsübliche Akkuschrauber reichen nicht aus. Ebenfalls neu ist die Kontermutter 2.0, die dem Heavy-Duty-Hering flexible Höhenverstellungen ermöglicht. Der integrierte Wiederkranz dient zum Abspannen von Zeltleinen und anderen Spanngurten. Als 4er-Set kosten Hering und Kontermutter ab Januar 39,95 Euro.

Webasto Hybrid 3

Vor zehn Jahren präsentierten Webasto und Whale ihr erstes System aus dieselbetriebener Luftheizung und Gasboiler. Rechtzeitig zur Messe in Düsseldorf schlägt nun die Sternstunde einer kleineren Variante, der Webasto Hybrid 3, deren 3,35 kW Heizleistung sich insbesondere für ausgebaute Kastenwagen eignen sollen. Die beiden Geräte lassen sich flexibel im Fahrzeug positionieren – auch unterflur. Die Verteilerrohre haben einen Durchmesser von nur 60 Millimetern. Der Boiler ist wahlweise nur mit Gas oder zusätzlich mit elektrischer Zuheizung erhältlich. Der Grundpreis für die Hybrid 3 startet bei 2.800 Euro.