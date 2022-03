Thornley Kelham restauriert in den britischen Cotswolds zwischen Swindon und Gloucester nach eigenen Angaben Klassiker von Alfa Romeo bis Rolls-Royce auf Concours-Niveau. Zudem wartet er diese Pretiosen und bereitet sie auf Rallyes vor. Mit dem Lancia Aurelia B20 GT Outlaw hat er auf Kundenwunsch 2021 einen Oldtimer nicht nur aufbereitet, sondern auch umfangreich modernisiert.

Zwei Porsche und ein Jaguar

Und Kelham scheint Geschmack am Restomod-Konzept gefunden zu haben. Angespornt vom Erfolg des Outlaw sollen jetzt weitere Projekte folgen. Bereits innerhalb der nächsten 12 Monate kündigt er drei neue Fahrzeuge an. Genau Modelle nennt Kehlham dabei nicht, lässt aber entsprechende Teaserbilder für sich sprechen. Zu erkennen sind darauf neben dem bereits bekannten Aurelia die Silhouetten eines Porsche 356, eines Porsche 911 und eines Jaguar XK120.

Alle Fahrzeuge werden mit modernen Fahrwerken und leistungsstarken Motoren ausgerüstet. Ob, wie im Fall des Aurelia, auch an die Karosserieform Hand angelegt wird, ist noch nicht bekannt. Kelham kalkuliert für jedes Modell rund 5.000 Arbeitsstunden ein. Die Preise sollen sich dabei zwischen umgerechnet rund 300.000 und gut 720.000 Euro bewegen. Das Basisfahrzeug ist in diesen Summen allerdings noch nicht enthalten. Auch weiterführende Sonderwünsche der Auftraggeber wollen gesondert bezahlt werden. Erste Vorbestellungen liegen schon vor. Die Namensgebung "European" lehnt sich übrigens an eine Porsche 356-Sonderserie an, die der Sportwagenbauer in den 1950er Jahren in den USA verkauft hatte.