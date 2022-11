Eine Dashcam hat die Aufgabe, deutliche Aufnahmen davon zu machen, was vor, während und nach dem Unfall geschieht. Die Qualität des Bildes ist daher das wichtigste Merkmal. Dabei kann die Qualität bei den verschiedenen Kameras sehr unterschiedlich ausfallen und sich unterschiedlich äußern. So kann etwa eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv viele Details der Umgebung aufnehmen, doch in der Mitte erscheint das Bild verkleinert und daher in manchen Fällen unbrauchbar. Eine Kamera mit einem Sichtwinkel von 140 Grad oder weniger ist daher zu bevorzugen. Auch hinter der Auflösung steckt nicht immer das, was die Hersteller versprechen, und die Nachtmodi bei manchen Kameras funktionieren nicht immer so, wie Sie vielleicht erwarten. Die hier aufgeführten Testberichte können dabei helfen, die richtigen Modelle zu finden.

Testsieger: Viofo A129 Duo

Pros:

- Hohe Qualität der Videoaufnahmen

- Schlichtes und kompaktes Design

Cons:

- Für den Parkmodus ist eine Kabelverbindung zur Rückfahrkamera notwendig

- GPS-Halterung und Polarisationsfilter nicht immer enthalten

Unverbindliche Preisempfehlung: 154,95 Euro

Bei der Viofo A129 Duo handelt es sich um eine Dashcam für den vorderen und den hinteren Bereich des Autos. "Duo", weil sie aus zwei Kameras besteht. Das wichtigste ist allerdings die Qualität der Aufnahmen, hier kann diese Kamera auf ganzer Linie glänzen. Durch die kompakte Bauweise fällt sie nicht so leicht auf. Weiterhin ist sie günstiger als viele andere Kameras mit zwei Dashcams. Ein Manko ist der Umstand, dass nicht in allen Paketen die GPS-Halterung und der Polarisationsfilter gleich mitgeliefert werden. Diese Zusätze sind notwendig, um beweisen zu können, wo genau Sie das Video aufgenommen haben und wo der Unfall stattgefunden hat. Damit lassen sich ebenfalls die Reflexionen auf der Windschutzscheibe entfernen. Zudem ist das Kabel zur Rückkamera sehr dick geraten und lässt sich nicht leicht verstecken.

Zweitplatzierter: Nextbase 422GW

Pros:

- Alexa inklusive

- Hohe Sicherheitsstandards

Cons:

- Videoaufnahmen nur mittelmäßig

- Teure Kameras für den hinteren Bereich

Unverbindliche Preisempfehlung: 169 Euro

Bei der Nextbase 422GW handelt es sich um die günstigere Variante der Serie 2 vom selben Hersteller. Dennoch bekommen Sie hier Alexa integriert sowie Emergence Response als zusätzliche Sicherheitsfunktion. Eine rückwärtige Kamera ist optional. Diese nimmt Videos mit 1440 Pixeln auf, kostet jedoch etwa so viel wie eine 412GW desselben Herstellers, welche zudem älter ist. Wenn Sie es günstiger haben wollen und auf die zusätzlichen Funktionen verzichten können, dann tut es auch die 322GW von Nextbase.

Preissieger: Viofo A119 v3

Pros:

- Gute Aufnahmequalität

- Konzentriert sich auf das Wesentliche

Cons:

- Im Parkmodus muss die Kamera per Kabel verbunden werden

- GPS-Halterung nicht inklusive

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro

Die Viofo A119 v3 fokussiert sich auf das, wobei es bei einer Dashcam ankommt: Gute Aufnahmen machen. Weiteren Schnickschnack gibt es nicht, daher ist diese Kamera auch unser Preissieger. Die Besinnung auf die grundlegenden Funktionen ist auch ein Grund dafür, dass nicht alles gleich im Paket enthalten ist. So ist eine GPS-Halterung nicht inklusive und zusätzliche Feautures wie eine Spurverlassenswarnung oder eine Radarkamera sucht man ebenfalls vergeblich. Wenn Sie Geld sparen wollen, dann können Sie sogar auf das GPS verzichten. Ein Kabel-Kit müssen Sie zusätzlich kaufen, wenn Sie die Dashcam als Rückfahrkamera nutzen wollen. Dafür gibt es drei Einparkmodi.

Optionale Rückfahrkamera: Vantrue M2

Pros:

- Gute Videoaufnahmen

- Hintere Kamera lässt sich als Rückfahrkamera verwenden

Cons:

- Keine App

- Umständliche Installation

Unverbindliche Preisempfehlung: 229,99 Euro

Die Vantrue M2 zeichnet sich durch ihre breiten Ausmaße aus. Daher lässt sie sich über den Rückspiegel stülpen, wobei es noch immer als Spiegel fungieren kann, sobald Sie das Display ausschalten. Jedoch ist das Spiegelbild etwas dunkler als gewöhnlich. Zudem lässt sie sich als Rückfahrkamera nutzen. Dafür müssen Sie die Kamera an den Rückfahrscheinwerfer anschließen. Etwas Know-how in Sachen Elektrik ist notwendig. Apropos Wissen rund um Autoelektronik: Die Installation dieser Dashcam ist recht umständlich und erfordert etwas Geduld. Dafür erhalten Sie Einparkhilfen und eine hohe Aufnahmequalität, wobei die Videos im ts-Format abgespeichert werden anstatt im gebräuchlicheren MP4-Format. Die Menüs zur Bedienung der verschiedenen Systeme sind ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig. Weitere Kritikpunkte umfassen den Umstand, dass es keine App zu der Kamera gibt und sie sich nicht per WLAN anschließen lässt.

Videos in 4K-Qualität: Viofo A129 Pro Duo

Pros:

- Hohe Aufnahmequalität in 4K

- Hinten 1080p

- Kleine Formate

Cons:

- Parkmodus nur mit Kabel

- Mittelmäßige App

Unverbindliche Preisempfehlung: 249,99 Euro

Wieso sollten Sie die Viofo A129 Pro Duo anstatt der Viofo A129 Duo wählen? Der Testsieger bietet eine gute Mischung aus Qualität und Preis, allerdings geht noch mehr in Sachen Aufnahmequalität. Die A129 Pro Duo bietet vorne Videoaufnahmen in 4K-Qualität und hinten Aufnahmen in 1080p (obwohl nicht ganz ersichtlich ist, warum diese nicht auch in 4K aufnehmen kann). Dafür kostet diese Dashcam einiges mehr. Ein Kritikpunkt ist der Umstand, dass sich die Parkmodi nur mit einer festen Verkabelung nutzen lassen. Das dafür notwendige Kabel-Kit ist optional und lässt sich möglicherweise nicht von Ihnen selbst installieren.

Emergency SOS Funktion: Nextbase 622GW

Pros:

- Sehr gute 4K-Qualität

- Inklusive Alexa

Cons:

- Hoher Preis

- Rückfahrkamera muss zusätzlich gekauft werden

Unverbindliche Preisempfehlung: 249,99 Euro

Bei der 622GW von Nextbase handelt es sich um ein zwar recht teures Produkt. Dafür liefert es 4K-Aufnahmen mit Stabilisierung und in bestechend scharfer Qualität. Besonders in der Nacht überrascht die detailgetreue Wiedergabe. Weiterhin verfügt sie über eine ganze Reihe von Funktionen. So können Sie mithilfe der integrierten Alexa Musik streamen lassen. Weiterhin verfügt die Dashcam über Emergency SOS, auch wenn sich diese Funktion nur als Abonnement verwenden lässt. Eine Rückfahrkamera ist bei der Nextbase 622GW nicht enthalten. Wenn Sie ein anderes Modell mit ähnlicher Aufnahmequalität wünschen, dann bietet sich die Nextbase 522GW an.

Besonders günstig: Nextbase 112

Pros:

- Niedriger Preis

- Magnetischer Schnellspanner

Cons:

- Mangelnde Qualität der Videos

- GPS nicht vorhanden

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,99 Euro

Bei der 112 von Nextbase handelt es sich um das günstigste Modell in dieser Liste. Dabei verfügt das Modell über dieselbe Schnellwechselhalterung wie die 312GW vom selben Hersteller. Damit lässt sie sich schnell im Auto anbringen und wieder abmontieren oder Aufnahmen im Akkubetrieb machen. Die Aufnahmequalität ist nicht gerade herausragend, die Dashcam nimmt gerade mal Videos in 1280 x 720 Pixeln auf. Ein Vorteil hingegen ist das 120-Grad-Objektiv. Mit diesem lassen sich auch die Nummernschilder von Fahrzeugen, die einem gerade entgegenfahren, größer aufnehmen, und sich der Nachteil der geringen Auflösung ausgleichen. In erster Linie gelingt das am Tage, in der Nacht schwächelt das Bild jedoch sehr. Für den geringen Preis müssen Sie Abstriche machen hinsichtlich zusätzlicher Funktionen und Features wie WLAN oder GPS machen. Zudem lassen sich die Aufnahmen nicht auf dem recht kleinen Bildschirm anschauen. Dafür ist die Kamera klein und die Menüs sind sehr verständlich aufgebaut.