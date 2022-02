1. Quartal 2022: Die größten Erwartungen werden wohl an die Überarbeitung des Macbook Air gestellt. Apple-Fans und Insider gehen davon aus, dass das Macbook Air einen M2-Prozessor und ein höherwertiges Display bekommt. Optimisten sprechen dabei sogar von einem Mini-LED-Display, zwar ohne Pro Motion aber mit einer Notch. Eventuell werden die Innenränder weiß sein, damit sie mit dem iMac harmonieren. Ob Apple das M1-Modell auch im Jahr 2022 als kostengünstige Option zu einem neuen Macbook vermarkten wird oder ob das brandneue Produkt das Macbook Pro mit 13-Zoll substituieren soll, ist noch ungewiss. Zu erwarten ist ein Mac Mini, der mit einem besseren Prozessor und einem überarbeiteten Design auf den Markt kommt. Aus der Mac Mini Serie ist ja noch immer ein Intel-Modell käuflich, dabei war der Mini unter den Macs doch einer der Vorreiter, die bereits gegen Ende des Jahres 2020 mit einem hochwertigen M1-Prozessor ausgestattet waren. Informationen aus seriösen Quellen zufolge, bekommt der Mac Mini ein noch dünneres Design und soll mit den M1-Max- und Pro-Chips versehen sein. Diese Chips werden auch in den aktuellen Macbooks Pro verbaut und bieten ganz neue Möglichkeiten in Sachen Akkulaufzeit und Performance. Es ist auch wahrscheinlich, dass Apple wieder auf HDMI und USB-A Anschlüsse setzen wird. Ganz sicher wird der Mac Mini 2022 ein magnetisches Stromkabel, vier Thunderbolt-Schnittstellen und einen Arbeitsspeicher mit wahlweise 32 oder 64 GB aufweisen.

2. Quartal 2022:



Nicht mehr lange wird die iMac-Version mit Intel zu haben sein. Wer also schon länger über einen Kauf nachdenkt, sollte jetzt allmählich zuschlagen.



Wir sehen in unserer Glaskugel 2022 einen iMac mit einem größeren Monitor, eventuell sogar mit einem 32-Zoll-Bildschirm. Das Design wird wohl dem M1-Modell recht ähnlich werden. Bei der Auswahl des Chips wird Apple höchstwahrscheinlich auf den M1 Max oder den M1 Pro setzen. Für den neuen iMac sind auch zusätzliche Schnittstellen und bis zu 64 GB an RAM zu erwarten. Und wie viele andere Apple-Jünger hoffen wir auf die weitere Verwendung der Farbe Spacegrau in Kombination mit einem edlen schwarzen Rahmen. Das genaue Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, aber es wird wohl in der Mitte des Jahres liegen, eventuell direkt auf der Worldwide Developers Conference oder recht nahe im umgebenden Zeitraum dieses Events.



Nicht wenige Erwartungen und Gerüchte drehen sich um eine neue Version des iPhone SE. Die Mehrheit setzt dabei auf die Erweiterung des Leistungsumfangs. In diesem Zusammenhang ist die Rede von 5G, einer hochwertigeren Kamera und einem A15-Chip. Bleiben wird wahrscheinlich der Home-Button und die Größe des Displays von 4,8 Zoll.