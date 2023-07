Druckluftspray Viele elektronische Geräte benötigen Lüftungsöffnungen, damit die entstehende Wärme nach außen dringen kann. Durch diese Öffnungen gelangt aber auch Staub unweigerlich ins Gehäuse. Das ist aber vor allem bei PCs oder Laptops ein Problem, da die internen Lüfter den Staub hinein ventilieren. Hier kann der Staub sowohl die Performance als auch die Akku-Laufzeit beeinträchtigen, da viele Komponenten stärker gefordert sind. Eine einfache und günstige Möglichkeit, um hier Abhilfe zu schaffen, ist eine Dose Druckluftspray. Damit können Sie ganz einfach die Lüftungsschlitze ausblasen und die Staubbelastung mit wenigen Druckluftstößen minimieren. Eine noch bessere, aber auch teurere Alternative ist ein Staubgebläse-Reinigungsset mit Kompressor.

Feinmechaniker-Werkzeugset Wenn Staub oder gar Fremdkörper in elektronische Geräte eingedrungen sind, gibt es aber noch eine bessere Methode. Sie sollten das Gehäuse öffnen und das Innere des - vom Stromnetz getrennten - Gerätes vorsichtig säubern. Gut, dass PCs, Videospielkonsolen, Laptops & Co oft nur verschraubt sind und sich in Minuten- oder sogar Sekundenschnelle öffnen lassen. Schlecht, dass die Hersteller Schrauben nicht nur in verschiedenen Größen verwenden, sondern zudem verschiedene Varianten - wie Kreuzschlitz-, Spann- oder Torxschrauben - benutzen. Abhilfe schafft hier ein Feinmechaniker-Werkzeugset, das nicht nur diverse Schraubendreher, sondern auch auswechselbare Bits enthält. Brauchbare Sets sind bereits für unter 20 Euro bei Amazon oder im Baumarkt erhältlich. Mit diesen können Sie in Ihrem Computer auch problemlos Komponenten austauschen. Für Bastler sind zudem umfangreichere und kostspieligere Sets erhältlich, die noch zusätzliche Tools wie Lötkolben oder Multimeter enthalten.

Adapter für SD-Karten Die Verbreitung von SD-Karten hat in den letzten Jahren sukzessive abgenommen. Deswegen gibt es auch immer wenige Steckplätze für SD-Karten in Computergehäusen. Vor allem in Laptops sparen Hersteller so Platz. Gleichzeitig besitzen aber noch viele User SD-Karten und nutzen Geräte, die diese verwenden. Das beschränkt sich nicht nur auf hochwertige Digitalkameras, sondern erstreckt sich auch auf Steam Decks oder Projekte für den Raspberry Pi. Mit einem SD-Karten-Adapter, der bereits für wenige Euro erhältlich ist, können Sie Ihre Speicherkarten auch ohne Steckplatz problemlos auslesen und Dateien transferieren.

Adapter für USB 3.0 Gigabit Ethernet Apropos Platzeinsparungen: In immer mehr flachen Notebookgehäusen findet sich auch kein Ethernet-Anschluss mehr. Natürlich ist dieser auch nicht zwingend nötig. Schließlich sind Laptops & Co für Drahtlosverbindungen prädestiniert. Es gibt aber gute Argumente für die Verbindung via Kabel - etwa die größere Verbindungsstabilität oder die oft höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Fehlt auch in Ihren tragbaren Computer eine Ethernet-Buchse, kann ein Adapter für USB 3.0 Gigabit Ethernet Abhilfe schaffen. Dabei sollte der gewählte Adapter mindestens die Geschwindigkeit des genutzten Internetanschlusses unterstützen.

Adapter von USB-C auf HDMI Adapter von USB-C auf HDMI bieten mehrere Möglichkeiten. So können Sie damit nicht nur Ihren Laptop an TV-Geräte, Monitore oder Beamer anschließen. Auch viele Smartphones lassen sich so mit einem großen Bildschirm verbinden - etwa um Fotos und Videos großformatig zu betrachten.

Adapter von USB-A auf USB-C USB-C wird 2024 bekanntlich in der EU zum Standard. Deswegen werden viele elektronische Geräte wahrscheinlich bald auch keine USB-A-Anschlüsse mehr bieten. Wer ältere Hardware dennoch weiter nutzen möchte, benötigt dementsprechend einen Adapter von USB-A auf USB-C.

USB-C-Hub mit diversen Anschlüssen Ein Adapter, um alles zu verbinden: Das muss kein Traum bleiben, sondern lässt sich mit einem USB-C-Hub realisieren. Am Markt finden sich zahlreiche Modelle, die alle der oben genannten Anschlüsse - und teilweise noch weitere - bieten. So müssen Sie nicht immer nach dem gerade passenden Adapter suchen. Allerdings gibt es hier teilweise deutliche Unterschiede bezüglich Qualität und Konnektivität, sodass Sie vor dem Kauf Testberichte lesen sollten.

USB-Verlängerungskabel USB-Kabel im Lieferumfang von elektronischen Geräten sind meistens recht kurz. Hier helfen USB-Verlängerungskabel weiter. Ein drei Meter langes Kabel reicht meistens schon aus, um etwa den Controller der Videospielkonsole bequem in Sofanähe zu laden oder um auf dem Schreibtisch eine zusätzliche Lademöglichkeit für Geräte mit USB-Anschluss zu haben.

Klinken-Verlängerungskabel Vielleicht ist das 3,5-mm-Audiokabel für diverse Anwendungen ein Auslaufmodell. Noch ist es allerdings weit verbreitet. Mit einem langen Klinkenkabel bzw. einem Klinken-Verlängerungskabel können Sie etwa Bluetooth-Kopfhörer mit leerem Akku weiter nutzen. Auch bei älteren Autos mit AUX-Buchse leistet es gute Dienste.

Powerbank Wer elektronische Geräte oft unterwegs nutzt, sollte eine Powerbank dabei haben. Das Angebot reicht von handlichen Modellen für das Smartphone bis hin zu leistungsstarken Packs, mit denen sich auch Notebooks oder mehrere Geräte parallel problemlos aufladen lassen. Achten Sie aber nicht nur auf die Größe und Leistungsstärke der Powerbank, sondern auch darauf, dass die richtigen Anschlüsse vorhanden sind. Bei Modellen mit Ports für Micro-USB, USB-A, USB-C und - für Apple-Nutzer - Lightning können Sie sich einen Adapter und die Suche danach sparen.