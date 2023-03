Die "neue" künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz gewinnt in zahlreichen Bereichen immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung. Während langbekannte Sprachprogrammassistenten wie "Siri", "Alexa" und Co. meist als nicht besonders intelligent wahrgenommen wurden, versetzt uns die neue Generation der künstlichen Intelligenzen bereits ins Staunen.

Das beste Beispiel ist der Chatbot "ChatGPT". Bei diesem Programm lassen sich mithilfe eines textbasierten Dialogsystems beliebig lange Texte von einer lernenden Maschine erstellen. Diese sind mitunter kaum noch von den Werken eines menschlichen Verfassers zu unterscheiden.

Was ist KI-Kunst?

Auch in der darstellenden Kunst ist der Urheber schon länger nicht mehr zwangsläufig menschlich. Egal ob virtuelle Landschaften, sexy Superheldinnen oder eine Katze im Cockpit eines Flugzeuges - mit KI-Tools wie mindverse, DALL-E 2, neuroflash und Co. entstehen auf Knopfdruck fantastische Bilder, die von einem Roboter in Sekundenschnelle erstellt werden, ohne dafür einen Pinsel in die Hand nehmen zu müssen.

KI-Kunst auf Instagram

Auf Instagram sind mittlerweile zahlreiche Profile zu finden, auf denen Nutzer die Werke der verschiedenen KI-Bild-Generatoren präsentieren. Die Ergebnisse sind faszinierend und begeistern das Netz.

Wie kann man sich ein KI-Kunstwerk selbst erstellen?

Um sich selbst ein Bild entwerfen zu lassen, muss man sich zunächst bei einem der teilweise kostenpflichtigen KI-Bild-Generatoren registrieren. Anschließend muss man in einem Textfeld lediglich eine kurze Inhaltsbeschreibung abgeben, was im Wunschbild zu sehen sein soll. Anschließend generiert das Programm eine Reihe von möglichen Bildern, aus denen Sie ihren Favoriten auswählen können.

Was ist künstliche Intelligenz?

In der KI-Forschung versucht man vereinfacht dargestellt, das menschliche Lernen und Denken auf Maschinen zu übertragen. Eine künstliche Intelligenz soll somit nicht, wie bisherige Programme nur einen bestimmten Zweck erfüllen, sondern selbstständig Antworten finden und Probleme lösen können.