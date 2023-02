Kälte kann die Reichweite von Elektrofahrzeugen wie Autos und Fahrrädern verringern. Der ADAC und die Dekra haben einige Tipps zusammengestellt, mit denen man die Reichweite solcher Fahrzeuge im Winter potentiell erhöhen kann.

Warum die Batterie von E-Autos im Winter weniger Energie liefern kann

Die Batterie eines Elektroautos kann bei kalten Temperaturen weniger Energie liefern, da sich der elektrische Widerstand bei Kälte erhöht. Früher haben manche Autofahrer ihre Batterie bei sehr kalten Temperaturen über Nacht in einem warmen Keller aufbewahrt, um sicherzustellen, dass sie am nächsten Morgen starten konnten. Andreas Richter vom Competence Center für Elektromobilität der Dekra erklärt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Batterie bei Kälte weniger Energie liefern kann.

Wenn die Temperatur sinkt, steigt der elektrische Innenwiderstand und verringert die Reichweite von Elektrofahrzeugen. Sie können jedoch durch das Temperieren der Batterie eine höhere Reichweite erreichen, und zwar nicht nur bei E-Autos, sondern auch bei Pedelecs. Laut ADAC müssen Autofahrer bei Wintertemperaturen mit einer durchschnittlichen Verringerung der Reichweite von 10 bis 30 Prozent rechnen.

Der Heizung ist der größte Energieverbraucher in einem Elektroauto, wie es die Dekra und der ADAC betonen. Um die Reichweite im Winter zu maximieren, sollte das Fahrzeug entweder in einer warmen Garage geparkt oder vor dem Start an einer Ladestation mit Strom aus der Steckdose vorgeheizt werden. Manche Elektroautos bieten auch die Möglichkeit, nur bestimmte Bereiche des Innenraums zu beheizen, was Energie spart und die Reichweite erhöht. Statt das gesamte Fahrzeug zu beheizen, empfiehlt es sich, nur die Sitz- und Lenkradheizung einzuschalten und die Heizungstemperatur niedriger zu stellen, beispielsweise auf 18 statt 22 Grad. Der ADAC rät außerdem, das Fahrzeug in einer Garage zu parken, um ein zu starkes Auskühlen des Akkus zu verhindern, da eine kalte Batterie weniger Energie aufnimmt. Der ADAC empfiehlt auch, im Eco-Modus zu fahren, um den Verbrauch zu senken und die Reichweite zu erhöhen.

Die Dekra empfiehlt, bei Stopps darauf zu achten, dass die Türen nicht unnötig lange offenbleiben, damit der Innenraum beim Weiterfahren nicht wieder komplett aufgeheizt werden muss. Um die Reichweite zu verbessern, kann das Fahrzeug auch in einer warmen Tiefgarage geparkt und gegebenenfalls für einen Zwischenstopp zum Nachladen genutzt werden. Kleine Verbraucher wie das Licht, das Infotainmentsystem oder sogar die Sitzheizung haben laut Untersuchungen der Dekra keinen wesentlichen Einfluss auf die Reichweite. Der Sachverständige warnt jedoch davor, an der Sicherheit zu sparen, um Energie zu sparen. Er betont, dass auch bei einem knappen Energievorrat nie an der Sicherheit gespart werden sollte. Niemand sollte sich bei schlechter Sicht, Dämmerung oder Dunkelheit in Gefahr bringen, um zu sparen.

Der ADAC betont, dass die Angst, bei längeren Staus mit einem Elektroauto zu frieren, unbegründet ist. Ein Elektroauto kann genauso lange beheizt werden wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, wenn die Batterie zu Beginn des Staus noch ausreichend geladen ist. Der Vorrat reicht dann für mehrere Stunden oder sogar Tage. Der ADAC empfiehlt generell, die Verkehrslage zu beobachten und genügend Reserven in der Batterie oder im Tank sowie eine Decke im Fahrzeug zu haben, unabhängig von der Art des Antriebs.

Um den Akku im Elektroauto länger durchhalten zu lassen, empfiehlt es sich:

Das Fahrzeug im Winter in der Garage zu parken oder vor dem Start an einer Ladestation mit Strom aus der Steckdose vorzuheizen.

Wenn möglich, nur den genutzten Bereich des Innenraums zu beheizen.

Gelegenheiten zum Nachladen unterwegs zu nutzen.

Eine gleichmäßige Fahrweise zu befolgen, um die Reichweite zu optimieren.

Bei Stopps die Türen nicht unnötig lange offen stehen zu lassen.

Niemals die Sicherheit zu gefährden, um Energie zu sparen.

Mit dem Pedelec weiterkommen

Pedelec-Fahrer müssen sich im Winter auf eine nicht ganz so große Reichweite ihres E-Bikes einstellen. Um die Kilometerleistung des E-Bikes zu maximieren, sollte der Akku erst kurz vor dem Start in die Kälte gebracht werden. Untersuchungen der Dekra haben gezeigt, dass eine Thermoschutzhülle dazu beitragen kann, die Wärme länger im Akku zu halten und damit die Reichweite zu erhöhen. Wenn die Energie auf einer Fahrt knapp wird, bleibt meist nur, vorübergehend die energiesparende Eco-Fahrstufe zu nutzen, um die Reichweite zu verlängern.