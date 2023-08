Obwohl erst 30 Jahre her, war die Welt in den 1990ern eine komplett andere – und auch die Sprache hat sich unterschieden. Wir gehen auf Zeitreise und zeigen Sätze, die typisch für diese Technologie-Ära waren.

Der Beginn der Digitalisierung

Computer hatte es zwar schon lange gegeben, doch im Massenmarkt kamen die Geräte erst in den 1990ern an. Günstigere Geräte, die breite Verfügbarkeit des Internets und der Hype um die Vernetzung mit der ganzen Welt zogen die Menschen an. Gleichzeitig steckte die Technik aber noch immer in den Kinderschuhen, wodurch Sprüche entstanden, die heute befremdlich wirken und die wahrscheinlich niemals wieder jemand sagen wird.

Über diese Retro-Sprüche lacht man heute: