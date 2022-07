Das Smartphone mag es gar nicht, wenn es draußen brütend heiß ist. Was also tun, wenn die Hitze immer größer wird und unser mobiler Begleiter weder verbrutzeln noch im Badewasser ertrinken soll? Vodafone hat für diese Stresssituationen ein paar Tipps zusammengestellt. Wir haben Ratschläge des Telekommunikationsunternehmens noch um ein paar zusätzliche Empfehlungen ergänzt.

Handy vor Hitze schützen

Sowohl der Akku als auch das Display des Smartphones können durch Hitzeeinwirkung beschädigt werden. Wenn das Gerät im Freien rumliegt, reicht ein Tuch zum Abdecken. Notfalls können Sie es auch mit einem einfachen T-Shirt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Wenn die Temperaturen im Hochsommer Spitzenwerte erklimmen, kann Ihr Smartphone aber auch in der Hemd- oder Hosentasche überhitzen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gerät sich deutlich wärmer als üblich anfühlt und es öfters an die Steckdose muss, ist das ein sicheres Zeichen für einen überhitzen Akku . Legen Sie Ihr Handy dann auf gar keinen Fall in den Kühlschrank und schon gar nicht in das Gefrierfach. Kühlt das Gerät schlagartig ab, kann es beschädigt werden. Besser Härter, Besser"> ist es, das Gerät auszuschalten und an einem schattigen Platz langsam abkühlen zu lassen.

Mobilgerät von Wasser schützen

Ist Ihr Smartphone nicht wasserdicht, können Sie es mit wasserdichten Schutzhüllen vor Wasserschäden beim Baden schützen. Sogar Unterwasser-Fotos lassen sich damit schießen. Wenn Sie Ihr Handy normal am Strand verwenden, reicht oft auch ein einfacher Gefrierbeutel mit ZIP-Verschluss, um es vor Schäden zu schützen.

Falls Ihr Smartphone dennoch mit Wasser in Berührung kommt, öffnen Sie - sofern technisch möglich - dessen Akku .Abdeckung. Entfernen Sie dann neben dem Akku auch SIM- und Speicherkarte und lassen das Smartphone trocknen.

Feuchtigkeitsentzug mit trockenem Reis

Wenn Sie das feuchte Mobilgerät in einen Teller mit trockenem Reis legen, wird dem Gerät die Feuchtigkeit durch den Reis entzogen.

Gerät vor "Sand im Getriebe" schützen

Sollte Sand in Ihr Smartphone gelangen, raten wir ebenfalls dazu, SIM- und Speicherkarte sowie den Akku aus dem Gerät herauszunehmen. Pusten Sie und nutzen Sie gegebenenfalls noch einen Föhn mit Kaltluftgebläse, um den Sand zu entfernen. Wenn Sie häufig mit Ihrem Smartphone am Strand sind, könnten sich speziell geschützte Geräte lohnen. Beispielsweise bieten die Xperia-Z-Geräte von Sony besonderen Schutz bei Verwendung im Freien.

Aufladen des Akku . mit Sonnenenergie

Am Strand können Sie Solar-Ladegeräte verwenden, um Ihr Smartphone wieder "aufzutanken".

Billiges Handy mit Prepaidkarte als Zweitgerät

Wenn Sie Ihr wertvolles Smartphone vor Wasser, Sand und Langfingern dauerhaft schützen möchten, empfiehlt sich der Kauf eines einfachen Billighandys mit Prepaid-Karte. Neudeutsch werden diese Geräte oftmals auch als "Feature Phones" bezeichnet. Manche dieser Geräte sind sogar mit Bluetooth, einem Musikplayer für MP3 und einem UKW-Radio ausgestattet und kosten rund 20 Euro. Mit diesen Geräten können Sie jederzeit am Strand telefonieren und beste Unterhaltung genießen. Vor allem müssen Sie nie Angst haben, dass der Akku leer geht. Auch Langfinger müssen Sie nicht fürchten, denn diese haben bekanntlich kein Interesse an Billigheimern.

Steht jedoch Robustheit an oberster Stelle Ihrer Prioritätenskala fürs Zweithandy, können Sie sich auch ein Outdoor-Handy kaufen. Hierfür müssen Sie allerdings deutlich mehr berappen.