WhatsApp bekommt ein neues Feature, welches die Sicherheit des eigenen Kontos wesentlich verbessern soll. Herausgefunden hat das die Webseite WABetainfo. Diese Webseite hat es sich zum Ziel gesetzt, als erste über Neuerungen und Updates in WhatsApp zu berichten. Das neue Feature wurde zuerst mit der Beta-Version 2.22.17.22 für Android veröffentlicht.

Das Sicherheitsfeature "login approval", zu Deutsch "Login-Genehmigung" oder "Anmeldebestätigung", hat die Aufgabe, die Besitzer des Kontos über Anmeldungen beim Messenger zu informieren. Dabei geht es vor allem um Anmeldungen von anderen Geräten. Sobald eine weitere Anmeldung auf demselben Nutzerkonto erfolgt, erscheint in WhatsApp eine Nachricht mit der Überschrift: "Allowing moving your WhatsApp account to another phone?" Nutzer können dann Ihre Zustimmung zu der Anmeldung geben oder diese ablehnen. Weiterhin zeigt die Nachricht die Uhrzeit des Anmeldeversuchs und weitere Informationen zum Smartphone an. Bislang ist noch nicht klar, welche Informationen das genau sein sollen. Denkbar wären Angaben zum Modell des Smartphones, von dem die Anmeldung ausging. WABetainfo hat dazu einen Screenshot gepostet, auf dem das allerdings nicht ersichtlich wurde.

Der Zweck dieser Funktion ist es, Dieben, welche sich auf irgendeine Weise Zugang zum Verifizierungscode des WhatsApp-Kontos verschafft haben, den Zugriff auf den Account zu verwehren. Die Diebe können sich dann nicht von dem anderen Smartphone aus anmelden.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht das "login approval" Feature noch nicht für alle Geräte zur Verfügung. Es wird daran gearbeitet, es in den kommenden Betaversionen von WhatsApp zu integrieren. Weiterhin steht noch nicht fest, wann dieses Feature offiziell veröffentlicht und allen Nutzern zur Verfügung stehen wird.