1. Sieger: Playstation 5 Vorteile: - Leistung auf Next-Gen-Niveau mit 4K bei bis zu 120 fps - DualSense-Controller bester seiner Klasse - bestes Design Nachteile: - Nimmt viel Platz weg - Interne SSD mit wenig Speicherplatz

Auf den ersten Platz hat es die Playstation 5 als bestes Gesamtpaket an Leistung, Grafik und Umfang geschafft. Mit ihrer 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps bringt sie das Gaming auf Next-Gen-Niveau in die heimischen Stuben (wobei der Fernseher die nötigen Bildraten unterstützen können muss). Zudem liefert die SSD augenblickliche Ladezeiten. Zu den Nachteilen zählt der relativ kleine Speicherplatz der Festplatte. Zudem ist das Aufrüsten zu einer größeren Festplatte umständlicher als bei der Xbox Series X, wobei der Vorgang etwas weniger kostet.

Neben der detaillierten Auflösung der Texturen und Partikeln bei gleichzeitig hohen FPS erwartet Sie mit der Playstation 5 Ray-Tracing und der derzeit beste Controller auf dem Markt. Der DualSense-Controller von Sony verfügt über individuell einstellbare Trigger, wodurch zusammen mit den haptischen Motoren auf dem Niveau aktueller Hardware ein realistisches Spielgefühl entsteht. Dank den Triggern hat es sich nie zuvor so gut angefühlt, im Spiel den Abzug einer Waffe zu betätigen. Damit hebt sich der Controller von Sony stark von der Konkurrenz ab, während der Xbox-Controller im Vergleich zum Vorgänger nur unwesentliche Fortschritte vorweisen konnte.

Wenn Sie etwas an Geld sparen möchten, dann empfiehlt sich die PS5 Digital ohne Disc-Laufwerk, ohne dabei an Leistung einbüßen zu müssen. Einziges Manko bleibt, neben der geringeren Festplattengröße, die Größe der Konsole.

2. Microsofts Zweitplatzierter: Die Xbox Series X Vorteile: - 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps - Platzsparend - Abwärtskompatibel Nachteile: - Kaum Verbesserungen beim Controller - Lange Ladezeiten

Mit der Xbox Series X will Microsoft seinen Konkurrenten Sony ausstechen. Auch wenn das nicht auf ganzer Linie gelingt, kann diese Konsole in einigen Belangen bessere Ergebnisse erzielen. In Sachen Leistung liegt die Series X mit der Playstation 5 gleich auf. Auch hier gibt es Grafikkost in 4K bei bis zu 120 fps, Ray-Tracing, detaillierte Texturen und effektreiche Partikel. Allerdings dauern die Ladezeiten bei der internen SSD etwas länger.

Dank der Abwärtskompatibilität der Series X erwartet Sie eine äußerst große Auswahl an Spielen. Selbst einige der für die erste Xbox entwickelten Spiele sind damit spielbar. Eine solche Spielebibliothek auf einer Konsole lässt die Playstation 5 vermissen, welche nur mit PS4-Titeln und mit den bei PS Now erhältlichen Spielen kompatibel ist.

Ein weiterer Vorteil ist das kompaktere Design. Im Vergleich zur Playstation 5 nimmt die Series X nicht zu viel Raum ein, auch wenn die 30 cm Höhe nicht als klein zu beschreiben sind. Was die Series X hinter die PS5 auf den zweiten Platz verweist, ist der Controller. Hier hätte Microsoft sich mehr trauen müssen. Stattdessen wirkt es, als wollte man auf Nummer sicher gehen und fokussierte sich nur auf die Konsole. Als Ergebnis fühlt sich der Controller zuweilen nicht zeitgemäß an.

3. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Xbox Series S Vorteile: - Günstiger Preis als die Series X - Schnelle Ladezeiten - Geeignet für den Xbox Game Pass Nachteile: - Nur 1440p Auflösung - Nicht dieselbe grafische Qualität wie die Series X

Die Xbox Series S bietet sich als günstigere Alternative zur Series X für jene an, welche bereit sind, in Sachen Grafik Abstriche zu machen. Statt 4K gibt es lediglich 1440p. Dafür liefert die Series S mit ihrer schnellen SSD bessere Ladezeiten bei einem wesentlich günstigeren Preis.

Weiterhin ist sie wesentlich kleiner und platzsparender. Sollte Ihr Fernseher eh nur 1440p unterstützen, könnte sie die bessere Wahl sein. Zudem könnte sie die ideale Konsole für den Xbox Games Pass darstellen, mit dem Sie so zu einem recht niedrigen Preis auf eine große Anzahl an Spielen zurückgreifen können, darunter viele Microsoft-exklusive Games. Also gut geeignet als eine Zweit-Konsole für Xbox-Titel. An Spiele auf dem Niveau der Xbox Series X kommt die Leistung allerdings nicht heran. Games mit Xbox One-X-Verbesserungen laufen auf ihr nicht.

4. Unterwegs-Gewinner: Nintendo Switch (OLED) Vorteile: - Großer OLED-Bildschirm - Kleine Bildschirmränder als andere Switch-Modelle - Hohe Akkulaufzeit Nachteile: - Hoher Preis - In Sachen Leistung keine Verbesserung

Als die Nintendo Switch (OLED) angekündigt wurde, hatten viele auf eine Leistungssteigerung gehofft. Stattdessen bietet sie lediglich ein größeres und verbessertes Display. Kein grafisches Update, doch dank dem 7-Zoll-OLED-Bildschirm sind die Farben satter, die Schwarztöne dunkler, wodurch Nintendo-Titel trotzdem ästhetisch und visuell dazugewinnen.

Nintendo beließ es nicht nur bei einem besseren Bildschirm. Auch die Akkulaufzeiten wurden im Vergleich zur ursprünglichen Switch aus dem Jahre 2017 verdoppelt. Am Stück lässt sich somit statt nur 4,5 Stunden nun 9 Stunden spielen. Zudem verfügt die OLED-Variante über einen stabileren Standfuß und über Tasten mit einer besseren Form.

Sollten Sie bereits die verbesserte Variante der Switch mit höherer Akkulaufzeit besitzen, dann bietet die OLED-Variante kaum wirkliche Neuerungen. Im Vergleich zu dem 2017er Modell ist der Aufpreis jedoch gerechtfertigt.

5. Cloud-Gaming-Sieger: Nvidia Shield TV (2019) Vorteile: - Nimmt kaum Platz ein - Cloud-Gaming - Viele Spiele im Google Play Store Nachteile: - Hoher Preis

Mit dem Nvidia Shield TV hält die günstigste Konsole Einzug in diese Liste, allerdings nur, was den Anschaffungspreis anbelangt. Dank dem Cloud-Gaming bietet die Streamingbox von Nvidia eine große Auswahl an Spielen aus dem Google Play Store und darüber hinaus. Dafür müssen Interessierte auch das Streaming-Angebot abonnieren. Die Auswahl ist in der Tat groß und viele der angebotenen Spiele sind günstig zu haben.

Mit dem exklusiven Abo-Service erhalten Besitzer einige Shield-exklusive Titel. Weiterhin lassen sich bereits im Besitz befindliche PC-Spiele auch über den Cloud-Gaming-Service GeForce Now direkt über das Shield zocken. Dafür müssen diese nicht erneut erworben werden. Ein weiterer Vorteil ist der Umstand, dass die Shield TV auch eine Reihe von Bluetooth-Controllern unterstützt.

6. Günstig und handlich: Nintendo Switch Lite Vorteile: - Guter Preis - Leichtes und schickes Design Nachteile: - Nur im Handheld-Modus spielbar - Geringe Akkulaufzeiten - Kleiner Bildschirm

Die kleinere Variante Switch Lite dürfte für all jene interessant sein, welche vor allem an den portablen Eigenschaft der Nintendo Switch interessiert sind. Im Grunde liefert sie dieselbe Leistung wie die reguläre Switch, allerdings auf einem kleinen 5,5-Zoll-Bildschirm und damit einem insgesamt leichteren und kompakteren Design. So lässt sie sich nicht an einen Fernseher anschließen - die Spiele können Sie nur im Handheld-Modus zocken.

Das hat weiterhin zur Folge, dass sich die Joy-Cons nicht abnehmen lassen. Games, welche auf den Gesten und Bewegungen des Spielers basieren, sind damit nur schwer spielbar. Dafür ist der Preis wesentlich günstiger im Vergleich zur regulären Switch oder der Switch (OLED). Sollten Sie die Switch hauptsächlich unterwegs spielen wollen, dann könnte diese Variante die beste Wahl sein.

7. Günstigste Xbox-Konsole: Xbox One S Vorteile: - Geringer Preis - Große Spieleauswahl - Gute Leistung bei 1080p Nachteile: - Kein 4K - Nicht aufwärtskompatibel

Die Xbox One S gehört nicht zu den aktuellen Konsolen, bietet trotzdem eine große Auswahl an Klassikern und tollen Spielen. Weitere Vorteile umfassen die geringen Maße im Vergleich zur Series X und der niedrige Preis. In Sachen Leistung und Grafikpracht kommt sie allerdings nicht an die neuesten Konsolen heran. Spiele präsentieren sich höchstens in 1080p.

Achten Sie bei der Anschaffung auf den Preis. Einige Händler geben den Kaufpreis mit 200 bis 300 Euro zu hoch an. Für Beträge in dieser Höhe können Sie auch eine Series S bekommen. Gebraucht bekommen Sie eine Xbox One S auch wesentlich günstiger.

8. Günstigste aktuelle Playstation: Playstation 4 Slim Vorteile: - Niedriger Preis - Viele Playstation-Titel zur Auswahl - Platzsparend und schlank Nachteile: - Keine Spiele in 4K