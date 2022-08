Photoshop-Pannen: Sexy Beine? Dieses Model hat ohne Frage hübsche, dünne, lange Beine... lang? Irgendwie wirkt ihr rechtes Bein merkwürdig klein im Vergleich zum linken... da waren "echte" Photoshop-Experten am Werk.

Photoshop-Pannen: Wow, was für Beine! Dieses Bikinimodel kann echt "happy" sein: sie hat definitiv wunderschöne, endlos lange Beine. Bis in den Himmel! Oder? Bei genauem Hinschauen wird jedoch klar, dass das irgendwie nicht sein kann. Es sei denn, die Dame hat Giraffen als Vorfahren...

Photoshop-Pannen: Keira Knightleys Hände Magische Hände, diese verführerische Keira... aber trotz Dunkelheit kann die Kampagne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Liebe Keira entweder ein Handmodel zur Seite hatte, oder aber mehrere Fotos der Session als letztendlich geplant in die Welt geschickt wurden. Ups, peinliche Photoshop-Panne!

Photoshop-Pannen: Männermagazine und ihre Frauen Auch in deutscher Perfektion passieren durchaus Pannen. Dieses blonde Busenwunder kann trotz oberer Reize ihres Traumbodys nicht davon ablenken, dass irgendwas bei ihren Beinen und Füßen gewaltig schiefgegangen sein muss...sexy ist anders.

Photoshop-Pannen: Die Froschkönigin Diese Dame ist niedlich, wie eine Fee. Sie sitzt so unschuldig im Planschbecken, dass man ganz verzückt ist! Aber huch! Wieso hat der Grafiker denn eine der schlimmsten Photoshop-Pannen reingeschmuggelt: die gebrochene Hüfte, wie wir es nennen. Denn so ganz kann das nicht sein, da links...

Photoshop-Pannen: Auch Kleidung kann nicht ablenken Zugegeben: lieber hätte der Grafiker per Photoshop ein hübscheres Kleid gezaubert. Aber er war wohl so mit der Korrektur der Füße beschäftigt, dass die Dame nun einen, vorsichtig ausgedrückt, Krüppelfuß davongetragen hat. Gut, dass das schlimme Muster auf dem Kartoffelsackkleid ablenkt.

Photoshop-Pannen: Auch Designer sparen bei der Retusche Jean-Paul Gaultier ist einer der französischen Star-Designer. Seine Kreationen sind atemberaubend, extravagant, einzigartig, nicht von dieser Welt. Ganz so, wie dieses Alien-Model.

Photoshop-Pannen: Farbretusche und schiefe Hüften Mit den Hüften haben die Photoshop-Retuscheure bekanntlich am meisten Freude und auch Probleme. Scheint schon schwer abzulenken bei der Konzentration , so einen Damenhüfte. Oder wie ist es zu erklären, dass es gerade bei dieser Körperregion immer wieder zu schlimmen Photoshop-Pannen kommt?

Photoshop-Pannen: Glitzer, Glitzer, Zauberei Ja, Prinzessinnen tragen Glitzerkleidchen und in Märchen kommt immer eine Fee und zaubert. Auch in dieser Anzeige, wo die Blondine einfach noch ein Beinchen gewünscht hat. Nur leider vergaß sie, der guten Fee genau auszurichten, wo das Bein korrekt sitzen soll...

Photoshop-Pannen: Haarschaden der Extraklasse Neben Hüften sind gerade Haare tricky zu retuschieren. Hier ist wieder mal ein Großmeister des Photoshops kläglich gescheitert. Oder er hatte leider einen ordentlichen Knick in der Optik. Denn keine Frau trägt Haare in Dreiecksform auf dem Kopf. Egal, welches Shampoo sie benutzt.

Photoshop-Pannen: Auch Männer müssen dran glauben

Ja, Photo-Pannen treffen nicht nur Frauenhüften, sondern auch mal männliche Gliedmaßen. So bekam dieser Sixpack-Nackedei einen Borat-Bikini verpasst. Nur offenbar nicht in echt, sondern rein digital. Bequem sieht anders aus, aber so hat ihn wenigstens nichts im Schritt gekniffen...