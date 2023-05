Ein einfaches "Ok Google" oder "Hey Google" genügt, und schon reagiert der Sprachassistent des Internetriesen mit der Sprachsuche. Ist der Google Assistant jedoch nicht richtig eingestellt, dann bleibt einem nicht viel von der nützlichen Funktion mit der sympathischen Stimme. In diesem Beitrag erläutern wir, wie Sie den Google Assistant in der Google App auf Android und iOS sowie in Google Chrome auf dem Desktop oder Notebook korrekt einrichten. Darüber hinaus geben wir ein paar weitere nützliche Tipps für den Sprachassistenten.

Einrichtungsprozess auf Android-Geräten

Bei Android-Smartphones und Tablets von Google ist der Google Assistant standardmäßig vorinstalliert. Hier müssen Sie lediglich die Spracherkennung aktivieren, um das Tool nutzen zu können. Dazu starten Sie zunächst die Google App und navigieren sich anschließend zu den Einstellungen, indem Sie auf das Drei-Punkt-Menü klicken. Hier klicken Sie dann auf "Spracheingabe" und dann bei dem Punkt "Ok Google" auf "Voice Match". Indem Sie den Schieberegler betätigen, können Sie die Funktion nicht nur aktivieren, sondern auch bei Bedarf abschalten. Allerdings erscheint das Mikrofon-Symbol des Google Assistants auch dann auf dem Google-Such-Widget, wenn Sie die Funktion deaktiviert haben. Das muss Sie nicht weiter irritieren, er ist dennoch ausgeschaltet.

Nächster Schritt: Voice Match aktivieren

Um die Arbeit des Google Assistenten zu erleichtern, können Sie weiterhin die Voice Match-Option aktivieren. Hierbei handelt es sich um ein Sprachmodell des Google Assistenten für die Erkennung der persönlichen Stimme. Damit reagiert er wesentlich besser auf Ihre Aufforderungen und liefert weiterhin Ergebnisse, die für Sie persönlich relevant sind. Klicken Sie dafür in den Einstellungen auf "Andere Geräte" und aktivieren Sie die Voice Match-Option. Anschließend müssen Sie dem Google Assistenten ein paar Kostproben Ihrer Stimme geben, etwa indem Sie das Gerät mit einem Lautsprecher oder einer Smartwatch verknüpfen. Weiterhin können Sie weitere Personen per Gerät mit dem Sprachassistenten verknüpfen. Bis zu sechs Personen sind möglich.

Einrichtung auf iOS-Geräten

Es gibt keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der Einrichtung des Google Assistants bei iPhones und iPads. Allerdings können Sie die Sprachbefehle nur über die eigene Google App abgeben. Ein Sprechen ins Mikrofon jederzeit ist nicht möglich, da Siri dieses in Beschlag nimmt.

Installieren Sie zunächst die Google App des Sprachassistenten und öffnen Sie die App anschließend. Öffnen Sie dann die Einstellungen und klicken Sie auf das Menü-Symbol mit den drei Punkten. Von dort navigieren Sie sich zur Kategorie "Spracheingabe". Hier aktivieren Sie dann unter "Ok Google" die Funktionen und bestätigen die Einrichtung mit einem Klick auf "Fertig". Das Tool sollte reagieren, wenn Sie die Google App danach erneut öffnen und "Ok Google" oder "Hey Google" sagen.

Einrichtung bei Google Chrome

Der hauseigene Browser von Google ermöglicht ebenfalls den Einsatz des Google Assistants. Dadurch bietet sich der Vorteil, dass Sie die Suchanfragen nicht mehr in die Suchleiste oder bei Suchmaschinen eingeben müssen. Stattdessen fragen Sie schlicht den Assistenten. Allerdings benötigen Sie ein Mikrofon am Desktop oder Notebook. Sollte eines nicht bereits integriert sein, müssen Sie sich ein externes Mikro besorgen und anschließen.

Dafür öffnen Sie die Startseite des Google Chrome Browsers und klicken anschließend auf das Mikrofon-Symbol. Der Browser fragt Sie dann, ob er auf das Mikrofon zugreifen darf. Indem Sie auf "Zulassen" klicken, gestatten Sie es dem Sprachassistenten, auf Ihre Anfragen zu reagieren. Sie können fortan den Google Assistant bei der Suche über den Browser nutzen.

Einrichtung in Google Home

Der Sprachassistent ist ein wichtiges Tool von Google Home. Nur dadurch ist es Ihnen möglich, mittels einfacher Sprachbefehle verschiedenste Funktionen auszuführen, wie etwa Streams zu starten oder Musik spielen zu lassen. Um Google Assistant nutzen zu können, rufen Sie die Google Home App auf. Sobald das geschieht, solle Google von selbst mit der Einrichtung des Sprachassistenten beginnen.

Häufige Nutzung erleichtert dem Assistenten sein Werk

Egal, ob Sie den Google Assistant per App oder im Browser verwenden, je häufiger Sie diese Funktion nutzen, desto mehr lernt er dazu. Zum Beispiel erkennt er Ihre Stimme mit der Zeit immer besser und kann auf Ihre persönlichen Interessen und Ihren eigenen Geschmack eingehen. Zudem ruft er die Daten Ihres Google-Kontos auf und nutzt Ihr Google-Profil für die Suche. Je mehr Sie also bereits Google mit einem vorhandenen Konto nutzen, desto mehr weiß der Assistant.