bite away - Elektronischer Mückenstich-Heiler Hierbei handelt es sich um ein 30 Euro teures Produkt aus Deutschland. Wenn im Sommer wieder die Mücken Terrassen, Gärten, Balkone und Schlafzimmer unsicher machen, ist der Mückenstich nicht fern. Mit diesem Gadget verhindern Sie zwar den Stich nicht, Sie können ihn aber vergessen machen. Den elektrischen Heizstab auf die Stelle platzieren und schon verschwindet das Jucken und das Brennen.

Möglich macht es der Einsatz von Hitze, wobei keine Chemikalien notwendig sind. Dadurch ist bite away auch für Allergiker verträglich und lässt sich auch gut zum Camping mitnehmen. Nach einer kurzen Heizphase hat sich das Gerät genügend erhitzt und lässt sich dann auf der Stelle anwenden. Die Wärme zerstört gezielt die vom Mückenstich zurückgelassenen Proteine und damit die Stoffe, welche für das Brennen und den Juckreiz verantwortlich sind.



Furbo 360° - Die intelligente Hundekamera Für einen Preis von 230 Euro gibt es diese besondere Hundekamera von Furbo. Damit lässt sich der pelzige Freund für eine Weile allein lassen, während Sie ihn dank der 360° Kamera ständig beobachten können. Ein Smartphone-Display ermöglicht die Überwachung und eine kostenlose App übernimmt die Steuerung, welche alle Daten verschlüsselt übermittelt. Auch nachts haben Sie den Vierbeiner im Auge, da die Kamera über eine Farbnachtsicht-Funktion verfügt und das Bild in Full-HD überträgt. Geräusche werden in Stereo übermittelt.

Mit der App können Sie dem Hund auch ein Leckerli zukommen lassen. Ein Knopfdruck reicht aus, die Hundekamera gibt einen Laut von sich und eine kleine Öffnung lässt den Leckerbissen herausfallen.

Das faltbare Schneidebrett von Joseph Joseph Schneidebretter gehören zu den gängigsten Küchenutensilien - ein simples Brett, auf dem sich Gemüse, Obst, Fleisch und mehr schneiden lässt, ohne die Küchenarbeitsplatte zu beschädigen. Allerdings bleiben dabei häufig Reste übrig, die gerne auf die Platte und auf den Boden fallen. Nach dem Schnippeln müssen Sie häufig nicht nur das Brett säubern, sondern auch alles drumherum, da die Kleinstteile gerne das Weite suchen.

Für vergleichsweise relativ günstige 19 Euro gibt es dieses besondere Schneidebrett von Joseph Joseph mit der Faltfunktion. Die Enden links und rechts von der Mitte lassen sich leicht zu Klappen umfunktionieren, wodurch das Kleingeschnittene nicht herunter purzelt. In flacher Form ist es dennoch einfach zu reinigen. Das Schneidebrett ist in zwei Größen, unterschiedlichen Farben und auch in Bambusholz erhältlich. Die Bambus-Variante faltet sich aber lediglich mit einer einzelnen Knickstelle in der Mitte.

LED Duschkopf von Rovtop Dieser Duschkopf für 13 Euro verwandelt das tägliche Reinigungsritual zu einer Rave-Party im Badezimmer - und das alles ohne Stecker, Akku oder Batterien. Der Duschkopf von Rovtop kommt ohne weitere Energiequelle aus und färbt trotzdem das ausströmende Wasser in verschiedenste Regenbogenfarben. Je mehr Wasser durch den Kopf fließt, desto intensiver die Farben. Die Bewegungen des Wassers allein reichen für den LED-Effekt aus.

Das sind allerdings nicht seine einzigen Funktionen. So verfügt der Duschkopf über einen Auslass mit Wassersparfunktion und zusätzliche Specksteine für die Filterung von Schwermetallen und Mineralien. Weiterhin lässt er sich leicht in der Dusche installieren.

Der Tubenquetscher von Tubfix Das letzte Bisschen aus der Zahnpastatube herauszuquetschen, kann sich zu einer wahren Herkulesaufgabe entwickeln. Mit diesem Tubenquetscher von Tubfix geht das allerdings ganz einfach. Für nur 12 Euro holen Sie auch den letzten Rest heraus, der sich sonst in den verwinkelten Ecken, Kanten und Falten der Zahnpastatube befindet, ohne dabei viel Körperkraft einsetzen zu müssen.

Nicht nur Zahnpasta, auch Tomatenmark, Salben und andere Inhalte quetscht das Gerät aus den biegsamen Tuben. Betätigt wird das Gadget mit einem Drehknauf, dann pressen Sie die Tube durch zwei stabile Walzen und schon landen selbst die kleinsten Überreste der Zahnpasta auf Ihrer Zahnbürste. Zudem ist das Gerät handlich und kompakt.

Mülleimer mit Sensor von Kesser Wenn schon Smart Home, dann muss auch der Mülleimer mit smarter Technologie ran. Bei dem Mülleimer von Kesser handelt es sich um ein 60 Euro teures, sensorgestütztes Haushaltsutensil, das sich von ganz allein öffnet, sobald Sie sich ihm nähern. Nach 8 Sekunden schließt sich die Mülleimerklappe von selbst. Die Intervalle sind individuell justierbar. So lässt sich nicht nur der Zeitraum, in dem die Klappe offen bleib, einstellen.

Der Mülleimer öffnet sich auch auf Knopfdruck und kann dann etwa sechs Minuten offen bleiben. Wenn Sie in der Küche tätig sind und ständig Reste und Müll wegwerfen müssen, ist das sehr praktisch. Allerdings hat der Mülleimer von Kesser auch ein paar Nachteile. So ist das Gerät nur in einer batteriebetriebenen Variante erhältlich, es gibt keinen Akku und auch keine Stromversorgung per Kabel. Die Batterien sind nicht im Kaufpaket inbegriffen. Das Gadget gibt es in drei Größen, angefangen bei 30 Liter, 40 Liter und 56 Liter.

Grillthermometer von Doqaus Das Grillthermometer ist sowohl für Anfänger als auch Grill-Profis eine lohnende Anschaffung. Die lange und dünne Messgabel stechen Sie in das Grillgut, in Steaks, Pute, Leber und anderes Fleisch und schon zeigt das Gerät Ihnen die aktuelle Temperatur im Inneren an. Gerade dann, wenn Sie das Fleisch medium rare oder gut durchgebraten wünschen, lässt sich die optimale Kerntemperatur leicht messen. Damit ist das Grillthermometer nicht nur für Laien ein geeignetes Hilfsmittel, auch erfahrener Grillmeister nutzen es oft.

Weiterhin lassen sich dank der optimalen Temperatur Keime und Krankheitserreger wie Salmonellen effektiv abtöten, da Sie damit gut ermitteln können, ob die Kerntemperatur bereits überschritten ist. Das Grillthermometer von Doqaus für 13 Euro zeigt die Temperatur mittels eines digitalen Displays an und schaltet sich nach einer gewissen Zeit von selbst ab. Die Messgabel ist 11,5 Zentimeter lang und die Sonde sticht selbst in dickstes Fleisch. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Smarter Cup 2 von Ember Eine Tasse für 180 Euro? Smarter Cup 2 von Ember zeigt, was eine Tasse für einen solchen Preis leisten kann. Das Gadget sorgt mithilfe seiner Heizfunktion für die optimale Temperatur beim Kaffee- und Teegenuss. Über den Temperaturregler lässt sich einstellen, welche Temperatur das Getränk haben soll und die Tasse heizt es von selbst auf. Kalten Kaffee gibt es damit also nicht. Das Gerät lässt sich mit der App oder manuell an der Tasse einstellen.

Mit dem Akku verrichtet Smarter Cup 2 für etwa 90 Minuten ihren Betrieb. Zudem lässt sich das Gerät auch auf dem Ladeuntersetzer abstellen, wodurch es den ganzen Tag hindurch Tee, Kaffee und Kakao beheizt. Sensoren erkennen automatisch, wenn die Tasse leer ist und schalten die Heizfunktion von selbst ab. Sobald Sie das Gadget wieder füllen, schaltet es sich wieder ein. Eine digitale Anzeige mit LED-Indikator kündet vom Erreichen der idealen Temperatur. Die Tasse gibt es in verschiedenen Farben, die Variante aus Kupfer ist für 220 Euro zu haben.

Softshell Eiskugel von Yaylabs Wenn Sie Eiscreme schon immer mal selbst herstellen wollten, dann können Sie das für 62 Euro mit der Softshell Eiskugel von Yaylabs tun. Der Vorgang ist denkbar einfach, dauert allerdings gut 30 Minuten: In der einen Öffnung der Kugel fügen Sie Sahne, Zucker und Aromen ein, in der gegenüberliegenden Öffnung kommt dann Eis und Steinsalz. Dann müssen Sie die Kugel nur für eine halbe Stunde hin und her rollen.

Vor allem Kindern können Sie damit eine Freude machen, die das Eis anschließend verspeisen dürfen. Die genaue Rezeptur wird in der Rezeptbroschüre erklärt. Das Eis muss etwa die richtige Temperatur haben. Die Kugel ist BPA-frei und lässt sich problemlos in der Spülmaschine reinigen.

Handventilator von EasyAcc Für 20 Euro gibt es einen Ventilator für unterwegs: Der Handventilator EasyAcc ist tragbar, leicht und wiederaufladbar. Sie haben die Wahl zwischen fünf Geschwindigkeitsstufen. Der Akku mit 2.6000 mAh läuft auf der niedrigsten Stufe für etwa 18 Stunden und bei der schnellsten Geschwindigkeitsstufe für etwa 3 Stunden. Nach 3 Stunden lässt er sich auch wieder aufladen. Anhand des kleinen Timers erkennen Sie, wie viel Restlaufzeit Ihnen noch bleibt.

Das Gadget lässt sich leicht zusammenfalten, ist leise und den Griff können Sie zum Standbein umfunktionieren, sodass Sie es auf den Tisch abstellen können. Die Lüfterabdeckung lässt sich problemlos entfernen, wenn Sie den Ventilator reinigen wollen.

Akku-Fenstersauger von Kärcher Als Limited Edition für 80 Euro gibt es diesen akkubetriebenen Fenstersauger von Kärcher. Die Saugkraft dient dazu, die Flüssigkeiten beim Reinigen von Fensterscheiben, Fliesen und Spiegeln abzusaugen. Sie müssen also nicht mit einem Tuch an der Unterseite der Fläche die Flüssigkeiten auffangen und sparen sich somit Zeit und Aufwand.