Sie können mit Ihrem Laptop (Linux, Windows oder Mac OS), Tablet oder jedem anderen WLAN-fähigen Gerät auch unterwegs ins Internet gehen. Dafür müssen Sie nicht über eine eigene SIM-Karte für das jeweilige Gerät verfügen - die einzige Voraussetzung ist, dass Ihr Gerät eine WLAN-Verbindung aufbauen kann. Um unterwegs mit dem Laptop zu surfen, brauchen Sie so kein offenes WLAN oder eine eigene SIM-Karte. Um Windows, Linux oder Mac OS online zu bringen, müssen Sie ihr WLAN-fähiges Gerät nur mit einem Smartphone verbinden.

Über WLAN verbinden Sie so den Rechner (oder Tablet) mit ihrem Android-Smartphone oder iPhone - die mobilen Geräte übernehmen die Aufgabe des Routers. Diese Lösung wird auch als Handy-Hotspot oder mobiler Hotspot bezeichnet, das Surfen über das Smartphone wird dann als Tethering beschrieben.

Im Folgenden erklären wir, wie Sie einen Hotspot mit Ihrem Smartphone erstellen können - unter Android und unter iOS. Die exakte Bezeichnung der einzelnen Menüpunkte kann sich je nach Systemversion etwas unterscheiden, die grundlegenden Pfade und Funktionen bleiben jedoch immer gleich.

Richten Sie ein WLAN-Hotspot auf Ihrem Android-Smartphone ein

Schon seit der Version 2.2 ("Froyo") bietet Android die Möglichkeit, ein externes Gerät per Tethering mit mobilem Internet zu versorgen. Technisch ist also bereits seit Jahren alles für die Kombination aus Rechner und Smartphone vorbereitet.

Da Android für alle Hersteller frei modifizierbar ist, kann sich der entsprechende Menüpunkt von Gerät zu Gerät unterscheiden - auf jeden Fall ist die Option unter dem Einstellungen-Menü zu finden. Oft wird die Option direkt auf der Startseite der Einstellungen-App angezeigt. Ansonsten können Sie die Tethering-Option unter "Drahtlos und Netzwerke" finden. Die Bezeichnung der Möglichkeit lautet meist "Persönlicher Hotspot", "Tethering" oder "Mobiler Hotspot".

Im Menü findet sich dann eine Schaltfläche, über die Sie die Option einschalten oder ausschalten können.

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Hotspots überprüfen wollen, können Sie auf "Mobiler WLAN-Hotspot" klicken und dort auch Änderungen vornehmen. Zum Beispiel können Sie hier den Namen (SSID) Ihres neuen Hotspots verändern, um schnell das entsprechende Netzwerk zu identifizieren - dieser Name wird dann auf Ihrem Rechner oder Tablet bei der Netzwerksuche angezeigt.

Zudem können Sie hier ein WLAN-Passwort festlegen. Dies sollte unbedingt geschehen, um unberechtigten Zutritt zu Ihrem Netzwerk zu verhindern. Ohne Passwort könnte sich ansonsten jedes in der Nähe befindliche Gerät einloggen.

Eine Übersicht zu den Geräten, welche sich gerade im Netzwerk befinden, finden Sie ebenfalls unter dem Menü "Mobiler WLAN-Hotspot" - es wird auch der jeweilige Name des Gerätes angezeigt.

Im erweiterten Menü, welches Sie über die drei Punkte am oberen Rand erreichen, können Sie auch die Möglichkeit aktivieren, Ihr Netzwerk zu verstecken (SSID einblenden), den Sicherheitsstandard festlegen oder die WLAN-Frequenzen überprüfen. Zudem können Sie Einfluss auf die Energieoptionen nehmen und festlegen, wie lange der Hotspot bei Inaktivität bestehen bleibt.

Die Hotspot-Konfigurationen können nur vorgenommen werden, wenn der Zugang im Moment ausgeschaltet ist. Die neuen Optionen werden dann beim nächsten Öffnen angewandt.

Das neue Netzwerk wird von Ihrem Endgerät automatisch erkannt, solange die automatische Suche eingeschaltet ist. Wählen Sie den Namen Ihres neuen Netzwerkes aus der Liste der möglichen Verbindungen aus und geben Sie Ihr festgelegtes Passwort ein. Normalerweise merkt sich Ihr Rechner das Passwort, so dass Sie das Passwort nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.

Mobilen Hotspot auf einem iPhone aktivieren

Bei Apples Smartphone wählen Sie Einstellungen - Persönlicher Hotspot aus. Hier können Sie den Schieberegler einschalten und dann die Option "Zugriff für andere erlauben" aktivieren. Der Hotspot lässt sich an dieser Stelle auch schnell wieder ausschalten. Bei der ersten Verbindung müssen Sie auch beim iPhone Ihr Passwort eingeben - natürlich lässt sich das Passwort und die SSID auch beim iPhone frei belegen.

Einmal eingegeben, kann sich der Rechner ohne erneute Passwortfreigabe einwählen. Zusätzlich bietet Apple die Funktion "Familienfreigabe" an - hier können sich nur bekannte Geräte in Ihrem Hotspot anmelden.

Manche Mobilfunkanbieter verlangen für die Tethering-Funktion zusätzliche Gebühren oder Preisaufschläge. Manchmal ist die Option im Telefon auch deaktiviert. Hier hilft ein Blick in die Vertragsunterlagen - eventuell gibt es auch die Möglichkeit, die Option Tethering nachträglich zu aktivieren. Bietet Ihr Provider die Option nicht an, sollten Sie über einen Tarifwechsel nachdenken - zumindest, wenn Sie die Option in Zukunft nutzen möchten.