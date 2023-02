Wer einen vergnüglichen Streaming-Abend mit Amazon Prime Video oder Netflix verbringen will, braucht eine stabile Übertragung per WLAN-Router. Wir haben die besten Modelle getestet.

Beim Streaming kommt es nicht auf die Top-Geschwindigkeit eines WLAN-Routers für ein einzelnes Gerät an, sondern es zählt die stabile Bandbreite. Und zwar für möglichst viele Geräte. Der kontinuierliche Datenstrom muss dafür sorgen, dass Serien und Filme von Amazon Prime Video, Netflix und weiteren Streaming-Diensten ohne zu ruckeln im heimischen Wohnzimmer ankommen.

Für einen Video-Stream in 4K sind etwa 15 bis 20 Mbit/s nötig. Einem Wifi-6-Router bereitet dies keine Probleme. Diese beginnen bekanntlich erst dann, wenn Streaming im Heimnetz mit mehreren Geräten zur gleichen Zeit stattfindet. Die mögliche Bandbreite wird durch den Internetanschluss limitiert. Und da sind noch die anderen Heimnetz-Geräte, die ebenfalls von der Bandbreite etwas abhaben möchten. Seien es nun Online-Spiele, Downloads oder einfach nur alltägliches Surfen.

Ein reibungsloses Streaming ohne Benachteiligung anderer Geräte im Heimnetz hängt davon ab, wie gut es der Wifi-6-Router schafft, die Internet-Bandbreite zu verwalten. Bei Routern mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten für Quality-of-Service (QoS), kann vorgegeben werden, wie die Bandbreite des Routers verteilt werden soll.

Alle Geräte im Heimnetz sollten vom Router mit einem stabilen Datenstrom versorgt werden. Hierbei darf die Entfernung zum Router jedoch keine Rolle spielen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, gibt es praktisch keinen Unterschied ob aufs TV-Gerät im Wohnzimmer, auf den PC im Arbeitszimmer oder per App auf ein mobiles Gerät irgendwo in der Wohnung gestreamt wird.

Noch besser aufgestellt ist man mit vielen schnellen LAN-Anschlüssen. Darüber lassen sich Audio- und Video-Dateien auch an Geräten genießen, die über keine WLAN-Verbindung verfügen. Zudem können darüber Dateien von einem NAS im lokalen Netzwerk verteilt werden. Ist ein Speicher per USB am Router angeschlossen, der als Streaming-Quelle fungiert, ist ein schneller Zugriff des Routers wichtig.

Die besten Streaming-Router haben wir in unserem Vergleich für Sie getestet. Ihre künftigen Binge-Watching-Abende mit Streaming-Diensten werden damit garantiert reibungslos funktionieren.

Das sind die besten Router fürs Streaming:

AVM Fritzbox 7530 AX: Der Top-Router fürs Streaming Pro - WLAN-Tempo bei kurzen Distanzen vorbildlich - Modem für VDSL-Supervectoring an Bord - Verständliche Menüführung - Telefonanlage Contra - Nur USB 2.0 - WAN-Port fehlt UVP: 150 Euro

Die Fritzbox ist mit einem VDSL-Modem für Supervectoring ausgerüstet: Wer einen entsprechenden Tarif gebucht hat, kann über seinen Online-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s streamen. Das Router-Menü zeigt dank des eingebauten Modems umfangreiche Informationen zu Tempo und Qualität einer Internetverbindung. Sollte es beim Streaming ruckeln, helfen diese Infos dabei, das Problem schnell zu lösen.

Ein Top-Tempo lieferte die Fritzbox in unserem Vergleichstest zwar nicht, die Datenraten reichten in der Mehrzahl der Fälle dennoch für optimales Streaming aus. Problematisch waren einzig 2,4-GHz-Übertragungen, die über längere Distanzen erfolgten.

Wenn auf der Fritzbox das neue Fritz-OS 7.50 installiert ist, kann der Router die Internetbandbreite zwischen den Geräten im Heimnetz bei hoher Last automatisch fair aufteilen. Sie selbst müssen dann nicht mehr per QoS eingreifen.

Auch der Preis spricht für das Modell 7530 AX. Für rund 150 Euro leistet die Fritzbox eine Menge. So lässt sich der Modem-Router etwa auch als Telefonanlage für Analog- und DECT-Geräte einsetzen. Insofern ist das Angebot wirklich attraktiv.

Asus RT-AX53U: Streaming-Router mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis Pro - Umfangreiches Menü - Sparsam im Betrieb Contra - Kein Spitzentempo - Externe Speicher nur über USB 2.0 UVP: 80 Euro

Der Asus RT-AX53U ist vor allem für diejenigen interessant, die nicht mehr als 80 Euro für einen Streaming-Router auszugeben bereit sind. Das AX1800-Modell besitzt zwei MIMO-Streams sowie 80 MHz breite Funkkanäle. Mit dieser WLAN-Ausstattung ist der Router gut auf die meisten Heimnetz-Clients abgestimmt. Außerdem verfügt er über drei GB-Ports für LAN-Geräte.

Mit Ausnahme langer Entfernungen über eine 2,4-GHz-Verbindung waren die Datenraten fürs Streaming im WLAN-Test recht ordentlich. Sie können den Router durch umfangreiche QoS-Einstellungen unterstützen, die Bandbreite optimal zu verteilen. Hierzu müssen Sie Anwendungen oder Geräte priorisieren und in eine von fünf Stufen einordnen.

Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme können Sie sogar lange Streaming-Sessions genießen, ohne ausufernde Betriebskosten befürchten zu müssen.

Synology RT6600ax Triband Router: Reichweitenstärkster Streaming-Router Pro - Tri-Band - hohe WLAN-Geschwindigkeit - Benutzeroberfläche sehr übersichtlich - 2,5-Gbit-LAN Contra - Überdurchschnittlicher Stromverbrauch - Nicht alle Funkkanäle in Deutschland nutzbar UVP: 320 Euro

Der Synology RT-6600ax sorgt für ausreichend schnelles Streaming-Tempo für alle Heimnetz-Geräte. Und zwar unabhängig davon, wo die Geräte stehen und wie weit diese vom Router entfernt sind.

Die WLAN-Geschwindigkeit des Routers über die kurze Distanz liegt im Test auf allen Frequenzen deutlich über 250 Mbit/s. Das ermöglicht ihm, die Bandbreite von den meisten Internetanschlüssen ohne Einschränkung weiterzureichen. Sogar bei einer Entfernung von rund 30 Metern bleibt die Transferrate stabil über 40 Mbit/s: So können auch weit entfernte Geräte 4K-Streams empfangen.

Durch seine Tri-Band-Technik ist er für Haushalte mit vielen Streaming-Fans optimal: WLAN-Clients können über drei verschiedene Funknetze angebunden werden. Zweimal über eine 5-GHz-Verbindung und einmal per 2,4 GHz.

Außerdem bietet er einen 2,5-Gbit-LAN-Anschluss sowie hohe Übertragungsraten via USB-Port. Hierdurch lassen sich ein externer USB-Speicher, ein schnelles NAS und weitere Streamingquellen optimal im lokalen Netzwerk anbinden.

Der RT-6600ax lieferte zwar starke Testergebnisse, hat aber auch einen stolzen Preis von mehr als 300 Euro. Für einen Wifi-6-Router, bei dem es nur auf die Streaming-Leistung ankommt, ist das sehr teuer.

AVM Fritzbox 4060: Beste Lösung bei vielen Clients Pro - Schnelles Triband-WLAN - NAS-Tempo hoch - 2,5-GBit-WAN-Port Contra - Nur 80-MHz-Kanäle - Reichweite bei 2,4 GHz nur mäßig UVP: 215 Euro

Die Fritzbox 4060 ist für rund 215 Euro eine deutlich günstigere Alternative: Der Router von AVM arbeitet ebenfalls mit Tri-Band-Technik und ist das Gerät der Wahl, wenn es darum geht, viele Geräte mit akzeptablem WLAN-Tempo fürs Streaming zu versorgen.

Bei größeren Entfernungen ist er allerdings etwas langsamer als das Modell von Synology: Vor allem bei der Verbindung über 2,4 GHz ist das Testergebnis mit 30 Mbit/s bei langen Strecken grenzwertig beim Streaming-Einsatz.

Die Fritzbox 4060 besitzt kein eingebautes Modem. Da der WAN-Anschluss aber 2,5 GBit/s unterstützt, lässt sich der Router hinter dem Modem eines Providers auch für Onlineanschlüsse oberhalb der Gigabit-Grenze nutzen.

Der USB-3.0-Port sorgt für hohe Transferraten, wenn Sie auf einen angeschlossenen USB-Speicher zugreifen: Im lokalen Netzwerk kann er so als Quelle fürs Streaming dienen.

Auch wenn es nichts mit Streaming zu tun hat: Sie können die Fritzbox 4060 als Basisstation für maximal sechs schnurlose DECT-Telefone nutzen. Das ist ein echter Pluspunkt für das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Asus RT-AX86U: Für Streamings im lokalen Netzwerk der beste Router Pro - WLAN-Tempo sehr gut, vor allem über kurze Entfernungen - USB-Transferrate hoch - 2,5-GBit-Anschluss - Zwei USB-Ports - Zahlreiche Menüfunktionen Contra - Stromverbrauch recht hoch - Unübersichtliches Router-Menü UVP: 265 Euro

Wer nicht über Netflix & Co streamt, sondern über die eigene Video-Sammlung, sollte sich den Asus RT-AX86U ansehen: Mit zwei USB-3.0-Anschlüssen und einem 2,5-GBit-LAN-Port ist er optimal für die Verteilung von Serien und Filmen von lokalen Streaming-Quellen ins Heimnetz ausgestattet.

Wenn Sie ein NAS als Streamingquelle nutzen, ist eine nur fürs Streaming gedachte 2,5-Gbit-Verbindung zum Router völlig überdimensioniert. Nutzen lässt sie sich dennoch für umfangreiche Backup- oder Kopieraktionen mit einer schnellen WLAN-Gegenstelle. Diese können Sie darüber rasch erledigen, ohne dass Streaming-Übertragungen beeinträchtigt werden.

Die zwei USB-Anschlüsse bieten mehr Flexibilität beim Einsatz externer USB-Speicher. So hängt etwa an einem Anschluss ein USB-Laufwerk mit Streaming-Dateien und am anderen ein anderes Speichermedium fürs Backup.

Wie bei den meisten Routern von Asus lassen sich beim RT-AX86U umfangreiche Einstellungen für QoS vornehmen: Hier können Sie etwa Datenpakete von Netflix und Co. und andere Anwendungen priorisieren oder garantierte Online-Bandbreiten für Streaming-Clients zuweisen.

FAQ

Welche Bandbreiten werden fürs Streaming benötigt?

Beim Streaming hängt das optimale Übertragungstempo an der Videoauflösung, die wiedergegeben werden soll. Während Netflix beispielsweise für 720p (HD-Qualität) empfiehlt, eine 3-Mbit/s-Bandbreite zu wählen, sind es bei 1080p (Full-HD) minimal 5 Mbit/s. Für 4K-Streams sollten es sogar 15 Mbit/s sein. Amazon Prime Video macht vergleichbare Vorgaben. Bei YouTube ist die empfohlene Transferrate mit 20 Mbit/s für 4K-Videos noch höher.

Bei Verwendung von eigenem, etwa von einem NAS gestreamten Videomaterial können die Anforderungen sogar noch höher ausfallen. Hier hängt alles von der Tonqualität und der Codierung ab. Bei einem Blu-ray-Film beträgt die Bitrate etwas weniger als 50 Mbit/s. Enthält die Blue-ray UHD-Material kann die Bandbreite schnell 100 Mbit/s oder noch mehr erreichen.

Wie kann ich die Streaming-Leistung verbessern?

Beim Streaming kommt es auf eine stabile Verbindung an, die kontinuierlich die benötigte Datenrate liefert. WLAN ist hierfür denkbar schlecht geeignet, weil die Funkbedingungen schwanken. Entfernt sich ein Streaming-Client vom Router, kann sich die Verbindung verschlechtern. Dasselbe gilt, falls andere WLANs stören. Nach Möglichkeit sollte die Distanz zwischen Streaming-Client und Router möglichst kurz sein.

Auch andere im Heimnetz angeschlossene Geräte können durch die Streaming-Übertragung gestört werden. Aus dem Grund ist es besser, wenn keine anderen WLAN-Clients während einer Streaming-Übertragung aktiv sind. Sieht man von einem Ein-Personen-Haushalt einmal ab, ist das gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Durch Einstellungen im Router-Menü können Sie jedoch die Streaming-Übertragung priorisieren. Über die QoS-Funktionen (Quality of Service) lassen sich garantierte Bandbreiten für ausgewählte Streaming-Geräte reservieren. Das geht allerdings auf Kosten anderer WLAN-Clients, die dann entsprechend weniger Bandbreite erhalten, wodurch sich deren Übertragung verlangsamt. Inwieweit Sie bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen priorisieren können, hängt vom verwendeten Router ab. So bieten manche Router Streaming-Optionen an. Das bedeutet, dass Datenpakete entsprechender Programme immer bevorzugt werden. Von welchem WLAN-Gerät diese kommen, spielt dabei keine Rolle.

Wie am besten streamen? Vom USB-Speicher oder vom NAS?

Beim Streamen von einer lokalen Quelle aus dem Heimnetz sind Sie völlig unabhängig von der Geschwindigkeit des Internets. Hier kommt es nur noch auf die Leistung des Routers an, welcher die Anzahl der Videostreams und die Bandbreiten festlegt. Beispiele für solche Quellen sind mit dem Router verbundene USB-Speicher oder NAS-Systeme.

Ein optimaler Speicher fürs Streaming ist die USB-SSD. Dadurch können Sie das Laufwerk als möglichen Flaschenhals bei der Datenübertragung sicher ausschließen. Um ohne Probleme streamen zu können, sollten Sie auf die Verfügbarkeit eines USB-3.0-Anschlusses achten. Über diesen Port können Sie vom USB-Speicher mit 80 bis 100 Mbit/s ins Netzwerk streamen.

WLAN-Router: So haben wir getestet

Dank unseres definierten Testverfahrens können Sie die Ergebnisse sämtlicher Testgeräte miteinander vergleichen. Folgende Kriterien sind in die Bewertung der WLAN-Router eingeflossen:

- WLAN-Tempo

- USB-Datenrate

- Latenzmessung

- Leistungsaufnahme

- Bedienung

- Hardware-Ausstattung

WLAN-Tempo

Den Speed des Datentransfers per WLAN haben wir über das Kommandozeilentool iperf3 ermittelt. Damit ließ sich die Bandbreite bei der TCP-IP-Paketübertragung zwischen einem WLAN-Client und dem WLAN-Router für einen festgelegten Zeitraum messen.

Als WLAN-Client benutzten wir das Notebook Legion 5 Pro von Lenovo. Es war mit dem WLAN-Modul Intel AX211 ausgerüstet. Das Modul bietet Unterstützung für Wifi 6E und überträgt 2 MIMO-Streams (2x2). Die genutzten Funkkanäle sind bis zu 160 MHz breit.

Für die Verbindung zum PC nutzt der WLAN-Router seinen schnellsten LAN-Anschluss. Der PC fungiert als Basisstation für WLAN-Messungen.

Die Übertragungsrate testen wir jeweils einzeln an jedem Messpunkt. Dabei werden alle unterstützen Frequenzen durchgetestet: 2,4 GHz, 5 GHz und eventuell auch 6 GHz. Insgesamt werden mit iperf3 für jeden Punkt fünf Messungen durchgeführt. Der Mittelwert ergibt das Testergebnis.

Am ersten Messpunkt beträgt die Entfernung zwischen dem WLAN-Client und dem Router rund vier Meter. Am Messpunkt Nummer zwei vergrößern wir die Distanz auf rund 25 Meter. Es besteht kein Sichtkontakt zwischen Router und Client.

NAS-Transferrate

Um die NAS-Funktion des Routers zu testen, nutzen wir eine externe SSD mit USB 3.2 der 2. Generation. Der Anschluss erfolgt über die USB-Ports, welche die höchste Übertragungsrate aufweisen. Die Formatierung der SSD erfolgte mit dem NTFS-Dateisystem. Die Datenrate fürs Schreiben und Lesen wurde anhand eines Datentransfers von 400 MB mithilfe des Mess-Tools NAS-Tester ermittelt.

Latenzmessung

Die Messung der Latenzzeit erfolgte im ersten Schritt an jedem Messpunkt per Smartphone mit der Fritz-App WLAN. Im nächsten Schritt haben wir per Ping-Befehl gemessen und nutzten dabei den Lenovo Legion 5 Pro als WLAN-Client. Ein PC bildete im Heimnetz die Gegenstelle. Die Latenzmessung ins Internet führten wir mit verschiedenen Servern durch, die als Gegenstellen fungierten.

Leistungsaufnahme

Zum einen wurde die Leistungsaufnahme im Ruhemodus des WLAN-Routers ohne WLAN-Übertragung gemessen. Zum anderen erfolgte sie bei aktiver WLAN-Übertragung. Diese lief über die 5-GHz-Frequenz. Sowohl der WLAN-Client als auch der Mess-PC waren mit dem Router verbunden, wobei der PC per LAN angeschlossen war.

Bedienung

Die Übersichtlichkeit und der Funktionsumfang vom Browser-Menü des Routers standen bei diesem Testkriterium im Fokus. Positiv bewertet wurden Funktionen, die mehr bieten als solche, die standardmäßig bei privat genutzten WLAN-Routern anzutreffen sind.

Hardware-Ausstattung

Alle Anschlüsse des Routers gehen in die Wertung ein. Dazu zählen die USB-Anschlüsse sowie die LAN- und WAN-Ports. Auch die Bandbreite des Anschlusses wird gewichtet. So erhält ein Testgerät mit Bandbreiten von 2,5-Gbit-LAN mehr Punkte als ein Gerät, das nur GBit-LAN anbietet.