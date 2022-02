Das W in "Freitag" steht für Wochenende!

Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind am schlimmsten.

Wochenende ist, wenn du dich fragst, was genau du in der langen Nacht zwischen Freitag und Montag angestellt hast.

Ich komme in ein Alter, da reicht nur ein Wochenende pro Woche nicht mehr aus.

Das einzige Gute am Montag? Nur noch fünf Tage bis zum nächsten Wochenende!

Mein Grundsatz fürs nächste Leben? Ich nehme nur noch an den Wochenenden teil.

"Was machst du am Wochenende?" "Verdammt, wer hat gesagt, dass ich da was machen muss?"