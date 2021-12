Apple Music Voice: So funktioniert das günstigere Streaming-Abo

Um einen bestimmten Song abzuspielen, nennen Nutzer bestenfalls das Kommando, um die Sprachassistentin zu aktivieren und den gewünschten Titel sowie Interpreten: "Hey Siri, spiel 'Easy On Me' von Adele" oder "Hey Siri, spiel 'I Still Have Faith In You' von ABBA". Dabei ist auch eine deutliche Aussprache wichtig. Im Test mit iPhone 13 mini und dem HomePod mini ließ sich das Ganze meist gut bedienen. In manchen Fällen kam es aber zu Missverständnissen und es war zunächst andere Musik als die eigentlich gewünschte zu hören.