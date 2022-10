"GeoGuessr" Im Spiel "GeoGuessr" kann man Stunden verbringen. Die Website wirft einen an einen zufälligen Ort in Google Street View . Anhand von Hinweisen wie Straßenschildern, der Flora und Häuserlandschaften muss man dann erraten, wo genau man sich gerade befindet.

"mix.com" Die Website "mix.com" führt einen automatisch zu Artikeln und Webseiten, die dem eigenen Interesse angepasst sind. Von "Wie streichelt man eine Katze richtig" über die neuesten NASA-Erfindungen bis hin zu "Die zwölf gefährlichsten Kreaturen in Texas", kann man Dinge lernen, von denen man zuvor vielleicht gar nicht wusste, dass man sie wissen möchte.

"Google Feud" Beim Spiel "Google Feud" werden dem Spieler Phrasen im Stil der Autokomplettierung der Suchmaschine vorgegeben, die man vollenden soll, um herauszufinden, ob sie in den Top 10 der Google-Suchen zu diesem Thema sind.

"The Higher Lower Game"



Auch das "The Higher Lower Game" arbeitet mit Google-Suchen: Man bekommt zwei Themen vorgegeben und muss erraten, welches der beiden häufiger gegoogelt wird. Rät man richtig, wird der Begriff mit einem neuen verglichen - und so weiter.