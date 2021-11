"Battlefield 2042": Wie Fans schon eine Woche früher spielen können

Eigentlich hat das Warten auf "Battlefield 2042" erst in einer Woche ein Ende. Der neueste Teil der langjährigen Reihe erscheint am 19. November offiziell für PC, PS4 , PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Gamerinnen und Gamer haben aber mehrere Möglichkeiten, um bereits am heutigen Freitag drauflos zu spielen.

Bis zu 128 Spieler (64 Spieler auf Xbox One und PS4) stürzen sich in "Battlefield 2042" in massive Schlachten. Neben der Rückkehr von klassischen Modi wie "Eroberung" und "Durchbruch" hat das Game unter anderem auch neu "Battlefield Hazard Zone" zu bieten. Ein Vierer-Trupp muss hier in der nicht allzu fernen Zukunft Datenlaufwerke bergen und extrahieren. Spielerinnen und Spieler haben folgende Möglichkeiten, um bereits am 12. November zu starten.