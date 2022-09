Super Mario ist zur Kultfigur geworden, und auch sonst ist Nintendo aus der Welt der Spielekonsolen nicht mehr wegzudenken. Sie kennen sich gut mit dem Hersteller aus? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem Nintendo-Quiz !

Das Nintendo-Quiz:

Was wissen Sie über Nintendo?

Nintendo: Unternehmen mit erfolgreicher Geschichte

Seit der Gründung Nintendos ist es dem Unternehmen immer wieder gelungen, sich neu zu erfinden. Schnell wurde es Marktführer für japanische Hanafuda-Spielkarten und stellte später in Kooperation mit Disney auch Spielkarten mit Disney-Motiven her.

Immer auf der Suche nach neuen Firmenzweigen begann Nintendo ab 1969 damit, auch andere Spielsachen herzustellen und warf in diesem Zuga ab 1970 auch ein Auge auf Videospiele. Zunächst entwickelte das Unternehmen Videospiele für Spielautomaten, bevor es sich den Konsolen widmete.

Heute ist beispielsweise der Spieledesigner Shigeru Miyamoto weltbekannt, der Durchbruch gelang ihm 1981 mit dem Spiel Donkey Kong, das er für Nintendo entwickelte.

Durch die Veröffentlichung von Konsolen und Spielen sicherte sich Nintendo nach und nach einen festen Platz am Markt. Den bis dahin größten Erfolg feierte Nintendo 1989 mit dem Game Boy und Tetris.

Von Game Boy und Game Boy Color wurden 118,69 Millionen Exemplare verkauft. Häufiger verkauft als dieser Game Boy hat sich bis heute lediglich der Nintendo DS von 2004 und die PlayStation 2 aus dem Jahr 2000.

Weltweite Expansion

Mit wachsendem Erfolg begann Nintendo zu expandieren. Zunächst kam ein Standort in den USA hinzu, mittlerweile hat das Unternehmen insgesamt sieben Standorte. Neben Kyōto, Frankfurt am Main und Suzhou befinden sich weitere Firmensitze in Redmond, Richmond, Seoul und Scoresby.

Zusätzlich gründete Nintendo Tochterfirmen, wie beispielsweise die Spieleentwickler 1-UP Studio, HAL Laboratory und Intelligent Systems.

Online-Business: Nintendo Wi-Fi Connection

Um immer mehr Spieler miteinander zu vernetzen, kam mit dem Internet schließlich auch der Online-Dienst für Konsolen in Mode. Die Nintendo Wi-Fi Connection startete Nintendo im November 2005.

Daraufhin wurden beispielsweise Mario Kart DS, Tony Hawk's American Sk8land und Tetris DS online spielbar. Seitdem sind alle Konsolen internetfähig und ermutigen ihre Spieler dazu, sich mit Freunden oder anderen Spielern zum gemeinsamen Spiel über das Internet zu vernetzen.