Trendsichere Farben, elegantes Design und Spitzentechnik zum fairen Preis. Warum Motorola mit dem edge40 neo nicht nur einen echten Hingucker liefert, sondern auch sonst alles richtig macht.

Das Farbinstitut Pantone veröffentlicht alle sechs Monate seinen "Fashion Color Report". Die aktuelle Ausgabe, die sich auf die Fashion Weeks in New York und London bezieht, stellt fest: Kräftige Rottöne werden bis 2024 die Trendfarben sein, aber auch Blautöne bleiben in vielen Schattierungen erhalten. Was das mit Smartphones tun hat? Ganz einfach: Motorola kooperiert mit Pantone und bietet die trendigsten Farben exklusiv für seine Smartphones an. So erscheint heute mit dem motorola edge40 neo der Nachfolger des erfolgreichen edge³⁰ neo, das bereits in der Pantone-Farbe des Jahres 2022 zu haben war.

Exklusive Farben, hochwertige Materialien: Das edge40 neo beweist Stilsicherheit

Motorola stellt seine Stilsicherheit erneut unter Beweis und präsentiert das edge40 neo in den exklusiven aquatischen Farben "Caneel Bay" und "Soothing Sea" sowie dem besonders dunkelschwarzen "Black Beauty". Dank der Kooperation mit Pantone stellt Motorola sicher, dass dein Smartphonezu dir passt und eindeutig als dein neues Accessoire auszumachen ist.

Dabei kommen nur hochwertige Materialien zum Einsatz, die sich zu einem eleganten Gesamtdesign fügen: Im Fall der beiden Blautöne besteht die Rückseite aus extrem weichem veganem Leder, das nicht nur stilsicher, sondern auch ein echter Handschmeichler ist. Die schwarze Ausführung ist dagegen etwas leichter und robuster, denn sie kommt mit einer Rückseite aus Acrylglas.

Starke Kamera , ordentlicher Akku: Das motorola edge40 neo überzeugt mit äußeren wie inneren Werten

Motorola verfolgt einen anderen Ansatz als die Konkurrenz und stattet das edge40 neo mit mehreren Premium-Features aus, die sonst nur bei den teuersten Mobiltelefonenzu bekommen sind. Dazu gehören ein vollwertiger IP68-Wasser- und Staubschutz und ein hochwertiges 144-Hz-Display mit abgerundeten Kanten. Zusätzlich unterstützt dich dabei der Akku mit großzügigen 5.000 mAh Kapazität dabei, jeden Tag möglichst viel von deinem Begleiter zu haben.

Auch die Kameras des motorola edge40 neo lassen nichts zu wünschen übrig. Das 50-Megapixel-Kameramodul erfasst bis zu 40 Prozent mehr Licht als bisher, so sind selbst komplizierte Nachtaufnahmen ein Klacks. Außerdem ist im edge40 neo eine 13-Megapixel-Weitwinkel- sowie eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera verbaut. Damit hältst du von Makrobildern bis zu Landschaftsaufnahmen oder Porträts jedes erdenkliche Motiv für die Ewigkeit fest.

So ist das motorola edge40 neo in Summe mehr als nur ein Smartphone. Die exklusiven Farben, das schlanke Design und das brillante wie elegante Endlos-Display machen es zu einem echten Hingucker und Handschmeichler, den du so schnell nicht mehr in die Tasche stecken möchtest. Dort hat das 5G-fähige edge40 neo dank seines äußerst gelungenen Formfaktors von 6,6 Zoll Displaygröße und einer Dicke von lediglich 7,7 Millimetern aber ebenfalls bequem Platz.

