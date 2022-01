Deutsche Netflix-Nutzer müssen noch keine Preiserhöhung befürchten

Kürzlich wurde bekannt, dass die Preise für ein Netflix-Abo in den USA und Kanada steigen. Auf deutsche Nutzerinnen und Nutzer hat dies offenbar keine Auswirkung.

Während die Preise in den Vereinigten Staaten und Kanada steigen, müssen deutsche Nutzerinnen und Nutzer von Netflix wohl zumindest vorerst noch keine Erhöhung befürchten. Das hat der Streamingdienst auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.

" Preiserhöhungen sind länderspezifisch. Die Erhöhung in den USA hat keinen Einfluss auf eine globale Preisänderung und deutet auch nicht darauf hin", erklärt Netflix in einem Statement. Die Preise würden von Zeit zu Zeit erhöht, "um das Angebot an Serien, Filmen und Shows kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern, ebenso wie die Qualität auf unserem Service". Demnach sei es das wichtigste Ziel des Unternehmens, seinen Kundinnen und Kunden "weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten und dafür zu sorgen, dass sie einen immer größeren Wert für ihre Mitgliedschaft erhalten".