Die "CovPass"-App ist die meistgeladene kostenlose iPhone-App 2021

Wie schon im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie auch 2021 Auswirkungen auf die meistgeladenen Apps für iPhone und iPad . Gleich drei Corona-Apps befinden sich in den Top Five.

Die Top Five vervollständigen der beliebte Messenger " WhatsApp " (Rang drei) und die Social-Media-Plattform " Instagram". Auf den weiteren Plätzen liegen - in dieser Reihenfolge - " YouTube ", "Vinted", " Google Maps", " PayPal" und "TikTok".

Meistgekauft wurden "GoodNotes 5", "Procreate", "Notability", "Affinity Photo", "Duet Display", "AnkiMobile Flashcards", "Atlas der Humananatomie 2021", "Affinity Designer", "Messaging for WhatsApp on iPad" und "MyScript Calculator".

Die beliebtesten Games

Auf dem iPhone liegt bei den kostenlosen Videospielen erneut "Among Us!" vorne. Es folgen "Project Makeover", "New QuizDuel", "Subway Surfers" und "Water Sort Puzzle". Bei den kostenpflichtigen Games führt kein Weg an " Minecraft", "Bloons TD 6", " Plague Inc.", "Monopoly" sowie "MontanaBlack Kylo's Befreiung" vorbei.