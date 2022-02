Donald Trumps soziale Plattform scheint ein Erfolg zu sein. Truth Social eroberte innerhalb kurzer Zeit die Charts im App-Store von Apple. Dabei verlief die Markteinführung der App bisher holprig.

Donald Trumps (75) soziales Netzwerk ist offenbar ein Erfolg. Die App mit dem Namen Truth Social erklomm innerhalb weniger Stunden die Download-Charts in Apples App-Store. Wie "Variety" berichtet, führt Truth Social das Ranking der kostenlosen Apps bei Apple an - etwas mehr als 20 Stunden nach seinem Launch.

Damit verweist Truth Social damit etablierte soziale Medien wie Instagram, Facebook oder Snapchat auf die Plätze. Bisher ist die App ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Social Truth: Trumps Reaktion auf Twitter-Bann

Donald Trump hatte seine App als Alternative zu Twitter und Co. an den Start gebracht. Damit reagierte der ehemalige US-Präsident auf seinen Ausschluss von den gängigen Plattformen. Twitter, das Trump als eine Art Regierungswerkzeug benutzte, verbannte Trump am 8. Januar 2021. Facebook hatte Trump schon einen Tag zuvor gesperrt.

Zuvor, am 6. Januar, hatten Anhänger des abgewählten Präsidenten das Kapitol in Washington gestürmt. Verantwortlich machten viele Beobachter Posts von Donald Trump, in denen er die Wahl seines Nachfolgers Joe Biden (79) als illegal bezeichnete.

Die Einführung von Social Truth verlief bisher holprig. Ein Hacker enterte kurz nach der Ankündigung der App im Oktober 2021 das noch nicht aktive Profil von Donald Trump. Eine limitierte Beta-Version wurde für November 2021 angekündigt, kam aber nicht in den Apple-App-Store.