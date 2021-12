Festliche Stimmung: Klassiker an Weihnachten einfach streamen

Manche Filmklassiker gehören zu Weihnachten wie Lebkuchen und Zimtduft. Wo 2021 was läuft und wer Streams anbietet.

Weihnachten wäre nicht Weihnachten ohne Fernsehunterhaltung für die ganze Familie. Von Klassikern wie "Kevin - Allein zu Haus" und "Die Feuerzangenbowle" bis zu Blockbustern wie "Der Herr der Ringe" und "Avengers: Endgame": Was Weihnachten 2021 im TV läuft und wo man es streamen kann.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Der Märchenklassiker aus dem Jahr 1973 ist Kult in Deutschland und für viele fester Bestandteil des weihnachtlichen Fernsehens. Bis zum Dreikönigsfeiertag am 6. Januar gibt es jede Menge Gelegenheiten, den Klassiker im Fernsehen zu gucken (24.12., 16:05 Uhr, NDR / 24.12., 18:50 Uhr, ONE / 24.12., 20:15 Uhr, WDR / 25.12., 9:55 Uhr, Das Erste / 25.12., 16:10 Uhr, MDR / 26.12., 16:40 Uhr, SWR / 02.01., 12:00 Uhr, KiKa / 06.01., 8:05 Uhr, BR). Der dazugehörige Stream steht bis 13. Januar in der ARD-Mediathek. Wer ein Abo bei Netflix, RTL+ oder Amazon Prime Video hat, kann das Märchen on demand streamen. Bei Apple TV muss "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" geliehen werden.

"Kevin - Allein zu Haus" & "Kevin - Allein in New York Was wäre Weihnachten ohne den allein zu Haus vergessenen Kevin ( Macaulay Culkin, 41)? Während seine Familie in Paris Urlaub macht, muss der achtjährige Kevin das Haus der Familie gegen die "Feuchten Banditen" Harry ( Joe Pesci, 78) und Marv ( Daniel Stern, 64) verteidigen. Der Klassiker aus dem Jahr 1990 läuft am 24. Dezember um 20:15 Uhr in Sat.1, einen Tag später zeigt der Sender die Fortsetzung: "Kevin - Allein in New York" kommt am 25. Dezember um 20:15 Uhr in Sat.1. Über "Joyn" können Filmfans live streamen. Wer die beiden "Kevin"-Filme lieber on demand streamen möchte, braucht dazu ein Abo von Disney+. Bei Apple TV, Amazon Prime Video oder Sky lassen sich die Filme digital kaufen oder leihen.

"Die Feuerzangenbowle " Der deutsche Klassiker mit Heinz Rühmann (1902-1994) zählt auch 77 Jahre nach seinem Erscheinen zu den größten Ikonen der deutschen Filmgeschichte. Was viele nicht wissen: Bei seiner ersten TV-Ausstrahlung am 26. Dezember 1969 im ZDF erreichte der Film eine sagenhafte Quote von 53 Prozent - rund 20 Millionen Deutsche saßen damals vor den Bildschirmen. Ganz so viele dürften es dieses Jahr zwar nicht sein, doch "Die Feuerzangenbowle" bleibt für viele eine feste Größe im weihnachtlichen TV-Kalender: Am 24. Dezember ab 21:55 Uhr und am 25. Dezember ab 1:40 Uhr läuft der Film im Ersten. In der ARD-Mediathek steht "Die Feuerzangenbowle" allerdings nicht. Fans des Klassikers müssen ihn entweder im ARD-Livestream anschauen oder ihn via Apple TV kaufen.

"Der Grinch" Grimassenkönig Jim Carrey (59) schuf vor 20 Jahren mit "Der Grinch" aus dem Stand einen Weihnachtsklassiker. Als haarig-grüner Miesepeter versucht der Grinch, den Menschen als Weihnachtsmann verkleidet ihre Geschenke zu stehlen. Dass sie das Fest der Liebe trotzdem feiern, gibt ihm allerdings zu denken. Im Free-TV zeigt VOX "Der Grinch", und zwar an Heiligabend um 16 Uhr und am Ersten Weihnachtsfeiertag ab 7:30 Uhr. Als Stream ist "Der Grinch" on demand auf Netflix und via Sky Ticket zu finden, bei Apple TV, Amazon Prime Video und YouTube Video können User ihn kaufen oder leihen.

Die animierte Neuauflage von 2018 läuft am Ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr bei RTL oder als Livestream über RTL+. Als On-demand-Stream ist die Neufassung, in der Otto Waalkes (73) dem Grinch seine Stimme leiht, auf Amazon Prime Video und bei Sky zu finden.

Die "Sissi"-Trilogie Romy Schneider (1938-1982) hat sich als Kaiserin Elisabeth unsterblich gemacht, seit vielen Jahren ist die "Sissi"-Trilogie fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Im TV läuft die Geschichte der österreichischen Kaiserin im Ersten: Teil eins, "Sissi" kommt an Heiligabend zur Prime-Time um 20:15 Uhr und am Ersten Weihnachtsfeiertag um 15:25 Uhr. Direkt im Anschluss läuft der zweite Teil "Sissi, die junge Kaiserin". Der letzte Teil der Trilogie, "Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin" folgt am Zweiten Weihnachtsfeiertag um 16:45 Uhr. Als Stream geben sich Sissi und ihr Franz (gespielt von Karlheinz Böhm, 1928-2014) im ARD-Livestream oder on demand auf Netflix und RTL+ die Ehre, bei Apple TV müssen die Filme gekauft werden.

"Tatsächlich... Liebe" Die Liebeskomödie von 2003 mit Hugh Grant (61) und Keira Knightley (36) erzählt neun Liebesgeschichten in der Vorweihnachtszeit. Die Deutsche Film- und Medienbewertung verlieh "Tatsächlich... Liebe" das Prädikat "wertvoll", das ZDF zeigt ihn an Heiligabend um 23:35 Uhr. Wem das zu spät ist, kann "Tatsächlich... Liebe" on demand auf Amazon Prime Video oder Sky streamen.

"Der Herr der Ringe " Die epische Filmtrilogie um Hobbit Frodo (Elijah Wood, 40), seine Gefährten und den einen Ring bringt Jung und Alt seit 20 Jahren vor Leinwänden und Bildschirmen zusammen - auch an Weihnachten. An Heiligabend läuft auf ProSieben deshalb schon ab 16:40 Uhr "Der Herr der Ringe - Die Gefährten", direkt im Anschluss gefolgt von "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" um 20:15 Uhr. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag wiederholt ProSieben beide Filme ab 10:45 Uhr nacheinander noch einmal. "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" läuft am 29. Dezember ab 20:15 Uhr bei ProSieben oder im Livestream auf Joyn. Wer lieber alle drei Filme am Stück laufen lässt, kann die Trilogie über Amazon Prime Video unbegrenzt streamen.

"Avengers: Endgame " Der Kassenschlager von 2019 läuft am Ersten Weihnachtsfeiertag ab 16:40 Uhr auf ProSieben oder im ProSieben-Livestream auf Joyn. Mit Robert Downey Jr. (56), Chris Evans (40), Scarlett Johansson (37), Mark Ruffalo (54) und Co. wartet "Avengers: Endgame" mit einem Cast der Extraklasse auf - passend zur weihnachtlichen Bescherung. Für On-demand-Streams müssen Fans ein Abo bei Disney+ abschließen.

"Schlaflos in Seattle" Für viele Menschen ist "Schlaflos in Seattle" einer der Weihnachtsklassiker schlechthin. Die weihnachtliche Liebesgeschichte von Sam (Tom Hanks, 65) und Annie (Meg Ryan, 60) wird Weihnachten 2021 von keinem TV-Sender zwischen 24. und 26. Dezember gezeigt - ein Glück, dass es Streamingangebote gibt: Auf Sky können Fans den Film unbegrenzt streamen, bei Amazon Prime Video können sie ihn kaufen oder leihen.