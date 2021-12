Fit ins neue Jahr: Diese Apps helfen bei den Neujahrsvorsätzen

Seit jeher einer der klassischen Vorsätze fürs neue Jahr: Endlich mit dem Rauchen aufhören! Dabei kann unter anderem die finanzielle Komponente ein gehöriger Ansporn sein. Besonders übersichtlich stellt die Android-App "Get Rich or Die Smoking" dar, wie viel Geld man eigentlich spart, wenn man nicht mehr raucht. Besonderer Anreiz: Die App zeigt auch an, wann ein User sich einen Artikel auf einer Wunschliste von dem durchs Nichtrauchen gesparten Geld leisten kann.

Besser essen

Weniger Discounter-Fleisch, mehr Obst und Gemüse, viel Wasser: Neujahrsvorsätze in puncto Gesundheit dürfte jeder kennen - doch nur allzu leicht fallen viele schnell wieder in die alten Muster. Besonders hilfreich sind hier die bereits genannten Fitnessapps, die integrierte Nährwerttabellen und Kalorienrechner besitzen. Als Ergänzung bietet sich die App "Eat Smarter" (gratis für Android & iOS) an: Mehr als 100.000 Rezepte sind in der kostenlosen App hinterlegt, die weitere Funktionen bietet. Hat man ein Rezept gefunden, lassen sich die nötigen Zutaten mit einem Klick einer integrierten Einkaufsliste hinzufügen. Außerdem erklärt "Eat Smarter" bei jedem der kuratierten Gerichte, was seine gesundheitlichen Vorteile sind.