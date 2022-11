Gemeinsam ausbrechen Escape Rooms waren in den vergangenen Jahren sehr beliebt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei in einen Raum eingeschlossen und müssen Rätsel lösen, um innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe zu entfliehen. Auch Krimi-Dinner, bei denen Mordfälle aufgeklärt werden müssen, sind seit Jahren angesagt. Im Netz gibt es Varianten, die online gespielt werden können, etwa von "Stadthelden" und "Culinario Mortale" .

Musik gehört dazu



Um die musikalische Untermalung kümmern sich die Teilnehmer der virtuellen Weihnachtsfeier am besten selbst. Noch mehr Spaß macht es, wenn mehrere Personen aus dem Team das Ganze mit einem Instrument begleiten. Weihnachtsmusik hören Nutzerinnen und Nutzer aber auch ganz einfach zusammen über Tools wie "JQBX" und den Streamingdienst Spotify. "Last Christmas, I gave you my heart ..."