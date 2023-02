Auf WhatsApp aus allen möglichen Bildern individuelle Sticker zu machen und zu versenden, ist bei vielen Usern beliebt. So einfach funktioniert es.

Ist der Junggesellenabschied oder der Urlaub mit Freunden nicht noch ein bisschen schöner, wenn in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe nach der Veranstaltung jemand Sticker der gemeinsamen Zeit postet? Und wenn am 14. Februar der Valentinstag ansteht, freut sich die Partnerin oder der Partner mit Sicherheit ebenfalls über einen persönlichen Sticker-Gruß. Der weltweit größte Messenger macht es inzwischen simpel, aus jedem Bild einen Sticker anzufertigen. So klappt's.

Um eigene Sticker zu erstellen, müssen die Bilder, die zu einem Sticker werden sollen, auf einem Laptop oder PC liegen. Auf diesem ist entweder die PC-Version von WhatsApp zu installieren oder, noch einfacher, die Browser-Version zu öffnen. Für den ersten Login müssen User ihr Smartphone bereithalten und dort über die drei Menüpunkte in der rechten oberen Ecke die Option "verbundene Geräte" aufrufen. Anschließend öffnet sich die Kamera des Handys, mit der man den QR-Code im Browser oder Desktop-App abscannt. Der Login erfolgt danach automatisch.

Sticker in Sekundenschnelle erstellen

Im Anschluss klickt man einfach auf die Büroklammer links des Textfeldes. Im sich daraufhin öffnenden Pop-up-Menü wählt man den Punkt "Sticker" (dunkelblau). WhatsApp öffnet dann die übliche Übersicht der Dateien des Computers oder Laptops. Nach der Wahl des Bildes wird dieses vergrößert dargestellt und man kann es nach Lust und Laune ausschneiden, beschriften oder mit weiteren Stickern kombinieren. Ist das Bild nach Wunsch zu einem Sticker bearbeitet, fehlt nur noch ein Klick auf das Senden-Symbol.

Der Sticker wird dann automatisch in den Chat gepostet, von dem aus man das Sticker-Menü aufgerufen hat. Für die Zukunft ist es unter den kürzlich verwendeten Stickern hinterlegt. Zurück auf dem Smartphone kann man den Sticker danach anklicken und zu seinen Favoriten speichern, um ihn dauerhaft zur Verfügung zu haben.

Für eigenständige Alben braucht es externe Software oder Know-how

Wer sich hingegen ein komplettes Album erstellen möchte, muss auf eine der externen Apps zurückgreifen, auf die WhatsApp aus der mobilen Version heraus verlinkt. Dazu einfach auf das Emoji-Icon neben dem Textfeld klicken, Sticker auswählen und danach auf das kleine Plus-Symbol in der unteren rechten Bildschirmecke. Es öffnet sich das Menü "Alle Sticker". Fängt man in diesem zu scrollen an, erscheint am unteren Bildschirmrand die Option "Sticker Apps Entdecken".

Wer diese Option anklickt, wird von WhatsApp in den App- oder Playstore geschickt, wo es eine große Auswahl an Apps gibt, mit denen sich Sticker und Stickeralben erstellen lassen. Alternativ bietet WhatsApp eine Anleitung an, wie man ein Stickeralbum als eigenständige App in den App- oder Playstore lädt, um es anschließend für WhatsApp herunterladen zu können.