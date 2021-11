"Resident Evil" im Kino: So stimmen sich Fans auf den neuen Film ein

Am 25. November kommt mit " Resident Evil: Welcome to Raccoon City" eine neue Umsetzung der klassischen Horror-Videospielreihe in die Kinos. So können sich Fans schon einmal einstimmen.

Die Zombies schlurfen mit " Resident Evil: Welcome to Raccoon City" am 25. November wieder auf die Kinoleinwand. Die Adaption soll sich nach Angaben des Verleihs Constantin Film "sehr nah" an der bekannten Videospielreihe orientieren, deren erste Teile als absolute Klassiker des Survival-Horror-Genres gelten - anders also als bei der " Resident Evil"-Filmreihe mit Milla Jovovich (45), deren letzter Teil Anfang 2017 in Deutschland erschienen ist.