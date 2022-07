Viele Handy-Nutzer sind von der Akku-Leistung ihres Smartphones enttäuscht - Fast täglich muss der Akku neu aufgeladen werden. Dies liegt an hellen Displays , häufigen Datenübertragungen und Ortungsdiensten zahlreicher Apps, die im Hintergrund ständig den Akku beanspruchen.

Oftmals fehlt einem die Zeit das Handy vollständig aufzuladen.

Tagsüber ist man meist unterwegs und hat sein Ladegerät nicht zur Hand. Wer spät nach Hause kommt hat fast keine andere Wahl, als das Aufladen des Handy-Akkus über Nacht.

Die Todsünden beim Akku-Laden

Beim Laden über Nacht wird das Gerät über mehrere Stunden unkontrolliert an das Netz angeschlossen. Dadurch wird das Handy vollständig aufgeladen und wechselt anschließend wieder in den normalen Akkubetrieb . Sobald der Akkustand um einige Prozent fällt, beginnt der Aufladeprozess erneut. So kommt es zu andauernden Micro-Aufladungen, die den Akku schädigen.

Das Handy mehrfach kurzfristig um einige Prozent aufzuladen ist ebenfalls schädlich für die Akku-Leistung. In unserer Bildershow zeigen wir Ihnen weitere Fehler, die Sie beim Laden unbedingt vermeiden sollten. So hält der Akku ihres Handys wesentlich länger durch und Sie müssen es nicht mehr so oft mit ihrem Ladekabel an der Steckdose anschließen. Durch das bewusste Aufladen wird der Akku geschont und der Lebenslaufzyklus des Smartphones verlängert.

Sehen Sie jetzt die Todsünden beim Akku-Laden!

So laden Sie Ihren Akku schneller auf

Mit einem einfachen Trick lässt sich die Ladezeit von Smartphones , Tablets und Co. stark verkürzen und der Akku kann rasant vollständig aufgeladen werden. Mit diesem Trick laden Sie ihr Smartphone schneller!