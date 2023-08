Virtuelle Influencer erobern das Netz

Influencer in den sozialen Medien sind in den letzten Jahren immer wichtiger für das Marketing großer Firmen geworden. Sie scharen Millionen von Abonnenten auf Instagram und Co. um sich und können so die Meinungsbildung in den verschiedensten Altersgruppen beeinflussen.

Mit der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz finden auch immer mehr computergenerierte Profile Anklang im Internet. Diese virtuellen Influencer sind mit künstlicher Intelligenz erstellte Avatare, die auf ihren Social-Media-Profilen wie ihre menschlichen Vorbilder posieren, und auch als Markenbotschafter auftreten.

Um die optische Illusion perfekt zu machen, teilen die virtuellen Influencer immer wieder Bilder mit echten Menschen, oder zeigen sich bei real stattfindenden Events wie Konzerten oder Modeschauen.

Das ist die erfolgreichste virtuelle Influencerin auf Instagram

Die absolute Spitzenreiterin unter den virtuellen Influencern ist "Lil Miquela". Die computeranimierte Kunstfigur hat 2,7 Millionen Instagram-Fans und bezeichnet sich selbst als 19-jährigen Roboter, der in Los Angeles, USA lebt. Für ein gesponsortes Posting erhält der 2016 vom US-amerikanischen Tech-Startup "Brud" erstellte Avatar ca. über 7.000 Euro. Im Jahr 2020 erzielte Miquela ein geschätztes Jahreseinkommen von 10 Millionen Euro aus Werbeerlösen.

Künstliche Influencerin aus Deutschland

Auch hierzulande ist eine digitale Persönlichkeit seit 2022 im Netz aktiv. Die ProSiebenSat.1-Tochter "Studio71" launchte im letzten Jahr Yuna. Nach eigenen Angaben unterscheidet sich Yuna auf den ersten Blick nicht von realen Influencern. Als "iamyunaverse" postet sie auf Instagram Content aus ihrem Alltag, interagiert mit ihrer Community und schließt Markenkooperationen ab. Ihr folgen bisher 2.666 Abonnenten bei Instagram. Außerdem ist Yuna immer wieder als digitale Reporterin für das Stars- und Lifestyle-Magazin "red" im Einsatz.

Das Ende der "echten" Influencer?

Werden wir zukünftig nur noch durch computergenerierte Fake-Profile in unserem Feed scrollen? Die Vorteile für Firmen liegen auf der Hand - virtuelle Influencer verlangen nicht immer höhere Summen für einen werblichen Beitrag, müssen nicht schlafen, sind nie launisch, oder haben eigene Vorstellungen von ihrem Image.

Die Akzeptanz für virtuelle Existenzen steigt gerade bei der jüngeren Zielgruppe, die mit animierten Filmen und Computerspielen aufwächst: Dennoch werden ihre menschlichen Vorbilder emotionale Inhalte, sowie die identitätsstiftende Authentizität wahrscheinlich auch weiterhin besser vermitteln können.