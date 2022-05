Keine Ahnung, welcher Film sich für ein Date eignet? Auf der Suche nach einem Genre-Juwel? Diese Seiten und Apps bieten Vorschläge.

Die Suche nach einem Film oder einer Serie kann richtig ermüdend sein. Die Streaming-Landschaft mit all ihren Anbietern ist unübersichtlich und woher sollen Nutzerinnen und Nutzer wissen, welche Inhalte sich lohnen? Es gibt zum Glück zahlreiche Apps und Webseiten, auf denen Serien- und Filmfans passende Vorschläge unterbreitet bekommen. Hier eine Auswahl von sechs möglichen Helfern.

Einfach schauen

Eine Alternative ist etwa "JustWatch". Der Dienst bietet im Netz und als iOS- sowie Android-App zum einen die Möglichkeit, gezielt nach Produktionen zu suchen. Nutzerinnen und Nutzer erfahren so in wenigen Sekunden, bei welchem Anbieter sie eine bestimmte Serie oder einen Film streamen, ausleihen oder kaufen können. Zum anderen gibt es hier auch unzählige Vorschläge für weitere Titel. Geben Nutzer Produktionen an, die ihnen gefallen haben, erhalten sie zudem besser auf den eigenen Geschmack abgestimmte Empfehlungen.

Auch den Konkurrenten "werstreamt.es" gibt es für den Browser und als App. Nutzerinnen und Nutzer erfahren hier ebenfalls, welche Dienste einen Film oder eine Serie anbieten. Sie finden zudem auf der Unterseite eines Titels ähnliche Inhalte, die ihnen ebenfalls gefallen könnten.

"Letterboxd" versteht sich unterdessen als ein soziales Netzwerk für Filmliebhaber. Nutzerinnen und Nutzer können im Web und per App den Überblick über bereits gesehene Filme behalten, diese bewerten, Kritiken verfassen, Freunden folgen und mehr. So ist es unter anderem möglich, über kuratierte Listen, angesagte Filme oder Reviews auf Inhalte zu stoßen, die genau das Richtige für den nächsten Filmabend sein könnten.

Tinder für Filme

Der Dienst "Taste" verfolgt in seiner Android- und iOS-App einen ähnlichen Ansatz wie Tinder. Nutzer bekommen Vorschläge unterbreitet und können nach links oder rechts swipen. Bei einem Wischer nach rechts wandert der Vorschlag auf die eigene Watchlist, beim Wisch nach links wird er abgelehnt. Die angezeigten Vorschläge richten sich auch hier nach zuvor getroffenen Bewertungen des Nutzers.

Die Internet Movie Database ( IMDb) ist die wohl umfassendste Internet-Bibliothek rund um die Welt der Filme, Serien und Schauspieler. Auch hier finden Enthusiasten im Web und per App unzählige Listen, angesagte Produktionen, Empfehlungen der Redaktion und mehr. Neben allerhand anderen Inhalten und Informationen gibt es auf den Unterseiten von Filmen und Serien zudem eine "Mehr wie diese"-Kategorie, in der ähnliche Titel angezeigt werden.

Auf dem Portal Reddit, für das es ebenfalls Apps gibt, können Nutzerinnen und Nutzer sich in tausenden kleineren Communities über Gott und die Welt austauschen - auch über Serien und Filme. Dazu zählen sogenannten Subreddits wie "r/MovieSuggestions", in denen User andere Nutzer um Empfehlungen bitten können. Ebenfalls hilfreich: Wer nach einem bestimmten Film oder einer Serie sucht und sich an Einzelheiten oder Szenen, aber nicht an den Namen erinnern kann, kann in "r/tipofmytongue" nachfragen.