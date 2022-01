WhatsApp-Tricks: So schreiben Nutzer kursiv und mehr

Auch in Monospace lassen sich Textbausteine besonders hervorheben. WhatsApp zeigt dann eine nichtproportionale Schriftart an. Im Gegensatz zur sonst genutzten Schrift haben hier alle dargestellten Zeichen eine feste Breite. Normal benötigt ein "i" in einer Nachricht beispielsweise weniger Platz als ein "o". Dazu setzen Userinnen und User jeweils drei Gravis-Zeichen. Beispiel: "Schau mal, ich kann in ```Monospace``` schreiben." Entsprechend würde sich hier "Monospace" optisch vom Rest der Nachricht absetzen.